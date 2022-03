PSG Mercato : Surprise, Arteta successeur de Pochettino au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2022 à 13:05

Mikel Arteta figure sur la liste du PSG pour la succession de Mauricio Pochettino. Le manager d’Arsenal a commenté cette grosse rumeur.

Mikel Arteta a donné sa réponse au Paris SG

Après des premiers mois difficiles, Mikel Arteta semble désormais avoir pris ses marques sur le banc d’Arsenal. Classé quatrième (4e) derrière Manchester City (1er), Liverpool (2e) et Chelsea (3e), le technicien espagnol lutte pour le titre en Premier League. Et forcément, le travail de l’ancien assistant de Pep Guardiola attire forcément des convoitises.

A la recherche d’un successeur à Mauricio Pochettino, qui devrait être remercié à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain serait séduit par le profil du manager des Gunners. Mais l’ancien milieu de terrain du club parisien (2000-2002) ne semble pas vraiment intéressé par un changement l’été prochain. Interrogé sur l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour prendre la place de Mauricio Pochettino, Arteta a tout simplement ignoré les rumeurs.

« C'est très simple. Je suis extrêmement heureux ici et reconnaissant d'être là où je suis. Cela ne va jamais s'arrêter, c'est une évolution constante parce que le niveau n'est pas là », a déclaré le successeur d’Unai Emery en conférence de presse avant de se projeter sur le futur avec Arsenal.

PSG Mercato : Arteta a de grandes ambitions pour Arsenal

Nommé en décembre 2019, Mikel Arteta est lié à Arsenal jusqu’au 30 juin 2023. Selon plusieurs sources anglaises, l’ancien capitaine du club londonien pourrait prochainement parapher un nouveau bail afin de s’inscrire un peu plus dans la durée avec les Gunners. D’autant que le natif de Saint-Sébastien voit déjà grand pour l’avenir de la formation anglaise.

« Le niveau que les équipes de Premier League avaient l'habitude de jouer et de produire en termes de chiffres, en termes de statistiques, a atteint des sommets. Dans l'histoire de la Premier League, ce niveau de jeu et de compétition n'a jamais existé. Donc, nous ne savons pas où est la limite. Chaque plan que nous mettons en place est réalisé avec des joueurs et des personnes qui ont la mentalité que cela va continuer à évoluer, que ce ne sera jamais assez bien. Et pour cela, il faut toujours avoir des gens qui partagent cette vision et du temps pour la réaliser », a expliqué Mikel Arteta.

Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir sur cette piste.