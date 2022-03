OL : Ligue Europa, West Ham, Barça, un mauvais présage ?

Publié par ALEXIS le 19 mars 2022 à 13:35

L’ OL jouera West Ham en quarts de finale de la Ligue Europa. Réagissant au verdict du sort, un dirigeant lyonnais évoque un pire tirage.

OL : Vincent Posot, « West Ham est un tirage difficile »

C’est bien West Ham que l’ OL affrontera en quarts de finale de la Ligue Europa, selon le verdict du tirage au sort de vendredi. Dans sa réaction sur l’adversaire de l’Olympique Lyonnais, Vincent Ponsot ne s’est pas voilé la face. Il a admis que le club anglais est un gros morceau. « West Ham un bon tirage ? Non, je ne dirais pas ça. C’est un tirage difficile », a-t-il avoué, tout en justifiant son point de vue.

« West Ham est une bonne équipe, 6e de Premier League. L’an dernier, ils ont terminé à deux points derrière Chelsea, je crois. Ils ont un magnifique stade, un beau public. C’est un tirage difficile. Ce n’est pas une surprise pour nous. La Ligue Europa est une compétition très relevée », a déclaré le directeur du football du club rhodanien.

Lyon « avait peu de chances d’avoir un tirage qui soit favorable »

Si l’ OL passe le cap des Hammers et se hisse en demi-finale, il affrontera le vainqueur du match qui oppose le FC Barcelone et l’Eintracht Francfort. Sans sous-estimer le club allemand, Lyon pourrait hériter des Blaugrana qui ont retrouvé leurs couleurs sous les ordres de Xavi. En effet, le Barca est remonté au classement de la Liga jusqu’à la 3e place et a sorti le SSC Naples, puis Galatasaray lors des étapes précédentes de la Ligue Europa. Selon Vincent Ponsot, la plupart des clubs qualifiés sont du top niveau. « Il y avait peu de chances d’avoir un tirage qui soit favorable » d'après lui.

« C’est vrai que là, le parcours potentiel avec West Ham puis potentiellement le Barça en demi-finale, c’était difficile de faire pire », a-t-il souligné, avant de se montrer un peu rassurant : « on jouera notre chance jusqu’au bout et si on doit jouer l’ogre barcelonais en demi-finale alors on jouera notre chance à fond ».