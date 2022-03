PSG Mercato : Retour au Barça, un proche de Messi répond à Xavi

Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2022 à 05:05

Après Dani Alves, Xavi a lui-même ouvert les portes du Barça à Lionel Messi. Un proche de l’attaquant du PSG a fait une précision sur son futur.

Xavi prêt à accueillir Messi tous les jours

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone après 21 ans de présence en Catalogne pour venir s’engager avec le Paris Saint-Germain l’été dernier. Mais la première saison de la star argentine en Ligue 1 ne se passe pas bien. Arrivé en sauveur, l’attaquant de 34 ans n’a pas pu empêcher une énième élimination précoce du PSG de la Ligue des Champions. Pas à son aise loin de son confort barcelonais, Messi traîne son spleen à Paris. Mais ses anciens coéquipiers se mobilisent pour son retour au Camp Nou.

Dans un entretien avec la chaîne américaine ESPN, Dani Alves déclare ainsi : « pour moi, il ne prend pas de plaisir au PSG. Leo rend ce jeu spécial et il le fait quand il se sent bien, ce qui permet aux autres d'en profiter. Pour moi, Leo n'est pas à sa place là-bas. »

Après l’arrière droit brésilien de 38 ans, l’entraîneur barcelonais est lui-même descendu dans l’arène pour signifier à son ancien coéquipier que les portes des Blaugranas lui sont toujours ouvertes.

« Je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire et de l'histoire du club. Les portes du club lui sont ouvertes. Tant que je serai entraîneur, il peut venir tous les jours pour assister à l'entraînement ou parler à l'entraîneur. Mais il a un contrat avec le PSG et je ne peux donc rien dire de plus », a expliqué Xavi Hernandez en conférence de presse ce samedi.

Toutefois, les Barcelonais vont devoir se faire une raison et tirer une croix Messi. Au moins jusqu’en juin 2023.

« Messi n’a jamais rompu un contrat de football de sa vie »

Dans sa Chronique « Mon Messi à moi », le journaliste Guillem Balague a fait le point sur la situation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ce vendredi. D’après le biographe de Lionel Mess, le numéro 30 du PSG n’aurait eu aucun contact avec la direction du Barça depuis son départ en août dernier.

De plus, Balague assure que Lionel Messi estimerait toujours que le président blaugrana Joan Laporta aurait trahi sa confiance en lui promettant une prolongation de contrat qui ne s’est finalement jamais concrétisée. Mieux, le journaliste sportif indique que contrairement aux spéculations des journaux espagnols, le septuple Ballon d’Or ne compte pas quitter le PSG un an seulement après son arrivée en France. Lionel Messi n’étant pas un homme qui n’assume pas ses responsabilités.

« La réalité est simple : Leo Messi n’a jamais rompu un contrat de football de sa vie et, aussi déçu qu’il soit de l’élimination en Ligue des champions, il n’a pas l’intention de mettre un terme à son aventure parisienne. Les rumeurs sur un retour au Barça sont sans fondement. Il n’y a eu aucun contact depuis qu’il a quitté la Catalogne. Il a un contrat jusqu’à fin juin 2023 avec Paris et a bien l’intention de le respecter », a souligné Guillem Balague dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

Suffisant pour mettre fin aux rumeurs sur l’avenir du compatriote de Mauricio Pochettino ?