OM - Nice : Retour confirmé pour Payet, le onze de Marseille

Publié par Ange A. le 20 mars 2022 à 05:35

Absent à Brest, Dimitri Payet va retrouver sa place de titulaire lors du choc entre l’ OM et Nice ce dimanche à l’Orange Vélodrome.

Dimitri Payet de retour contre Nice

L’Olympique de Marseille enregistre un renfort de poids pour son choc contre l’OGC Nice ce dimanche. Absent lors des deux dernières sorties de l’ OM, Dimitri Payet est de retour dans le groupe de l’ OM. Le milieu offensif devrait même reprendre sa place dans le onze contre le Gym. Le meneur de jeu de 34 ans est le Marseillais le plus décisif avec ses 11 buts et le même nombre de passes décisives. Payet de retour, Alvaro Gonzalez et Konrad de La Fuente ne figurent pas parmi les 21 joueurs retenus par Jorge Sampaoli. Remplaçant contre Bâle jeudi en Conference League, Pau Lopez va garder les cages marseillaises contre les Aiglons.

Un derby sur un air de revanche pour l’ OM

Actuel dauphin du PSG, l’Olympique de Marseille va tenter de conforter sa place contre l’OGC Nice (3e). Les deux rivaux comptent le même nombre de points. Grâce à son attaque plus prolifique, l’ OM devance le Gym. Contre les Aiglons, il sera également question pour les Olympiens de renouer avec la victoire à domicile en championnat. Marseille reste sur deux défaites de rang en Ligue 1 au Vélodrome sans avoir inscrit le moindre but : 2-0 contre Clermont puis 1-0 contre Monaco.

Cette rencontre sera également une occasion pour le club phocéen de prendre sa revanche sur son rival azuréen. Marseille reste sur un lourd revers face à cet adversaire (4-1) en quarts de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, l’ OM devra faire sans Jorge Sampaoli. Averti contre l’AS Monaco, le technicien argentin est suspendu pour la réception de l’OGC Nice.

La compo probable de Marseille contre Nice :

Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Kamara, Guendouzi, Gerson - Ünder, Payet, Milik.