AS Monaco Mercato : Le Barça sur une autre pépite monégasque

Publié par Ange A. le 20 mars 2022 à 08:05

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi pourrait recruter en Ligue 1. Le coach du Barça serait intéressé par un jeune milieu de l’AS Monaco.

Le Barça sur un autre crack de l’AS Monaco

L’AS Monaco aura bien du mal à retenir Aurélien Tchouaméni dans les prochains mois. Le nom du milieu de terrain circule notamment du côté du Real Madrid. Les Merengues voudraient encore s’offrir une pépite de Ligue 1 après avoir bouclé la signature d’Eduardo Camavinga l’été dernier. Comme son rival madrilène, le FC Barcelone lorgnerait également du côté de la Principauté. Sport révèle en effet un intérêt du Barça pour Mamadou Coulibaly. Tout juste âgé de 17 ans, le milieu de terrain évolue avec les jeunes de l’ASM. Son contrat avec Monaco, son club formateur, arrive à son terme cet été. Raison pour laquelle les Blaugranas voudraient saisir une belle opportunité à zéro euro.

Grosse concurrence pour le Barça dans le dossier Coulibaly

Mais le FC Barcelone n’est pas le seul club intéressé par cette autre pépite de l’AS Monaco. Le journal catalan révèle aussi des intérêts d’autres grosses cylindrées européennes pour le milieu monégasque. Le sociétaire de l’ASM serait également sur les tablettes de cadors anglais et italiens. Manchester City et Tottenham suivraient le Parisien. En Italie, la Juventus et l’AC Milan seraient dans les rangs pour recruter le jeune milieu du club de la Principauté. Celui-ci pourrait donc vivre une première expérience à l’étranger à l’issue de la saison. Libre au terme de cette campagne, Mamadou Coulibaly pourra s’engager avec le club de son choix. Reste plus qu’à connaître sa prochaine destination. Les prochains mois permettront d’en savoir plus à ce sujet.