OM Mercato : 5 M€, les dessous du retour d’Amavi à l’OGC Nice

Publié par Ange A. le 21 mars 2022 à 07:35

Jordan Amavi est prêté par l’ OM à l’OGC Nice depuis cet hiver. Un retour au Gym sans animosité malgré les tensions entre les deux clubs.

Nouvelles confidences sur le départ d’Amavi de l’ OM

En manque de temps à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi va terminer la saison loin de la Provence. Le latéral gauche est prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. La clause libératoire du défenseur encore sous contrat avec l’ OM est estimée à 5 millions d’euros. Son départ cet hiver est survenu dans un contexte assez tendu entre les directions marseillaise et niçoise. Mais comme le souligne une source au journal La Provence, ces tensions n’ont pas impacté la signature d’Amavi à Nice. « Les discussions ont été très sereines et très fluides. Ça s’est fait très vite, sans problème particulier lié au passif des deux clubs », explique la source proche du club.

Un aller sans retour pour Amavi de Marseille ?

Prêté à l’OGC Nice, son club formateur, Jordan Amavi est encore lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025. Mais au vu de la concurrence à l’ OM et du faible temps de jeu à sa disposition sous Sampaoli, un départ de Marseille est envisagé. Directeur du football du Gym, Julien Fournier avait ouvert la voie à un transfert définitif du latéral gauche. Le principal concerné quant à lui avait entretenu le flou concernant un retour définitif au Gym. « On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe », indiquait-il.

Gêné par les pépins physiques, Amavi n’a disputé que quatre rencontres depuis son retour à Nice. Il a signé son retour au Vélodrome ce dmanche lors de la défaite du Gym contre l’OM (2-1). Avant son départ, l’arrière gauche n’avait disputé que 213 minutes en quatre matchs de l’OM.