OM-Nice : L’énorme coup de sang de Sampaoli lors du choc !

21 mars 2022

Réputé pour son tempérament de feu, Jorge Sampaoli a encore fait des siennes lors de la victoire de l’ OM face à l’OGC Nice (2-1).

OM-Nice : Sampaoli en colère dans les tribunes

L'Olympique de Marseille a remporté un choc important dans la course à la Ligue des Champions. Dimanche soir, l’ OM a dominé l’OGC Nice en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Grâce à un penalty d'Arkadiusz Milik, puis un but en fin de match de Cédric Bakambu, les Marseillais se sont imposés (2-1) face aux Aiglons et récupèrent la deuxième place du championnat, derrière le leader parisien.

Suspendu pour ce choc, Jorge Sampaoli a tout de même assisté à la victoire de ses hommes depuis les tribunes. Le technicien argentin avait en effet cédé sa place sur le banc de touche marseillais à son adjoint Jorge Desio. Toutefois, le coach de l’ OM a eu du mal à contenir ses nerfs depuis les gradins du Vélodrome. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un Jorge Sampaoli en colère, n’hésitant pas à pousser un gros coup de gueule. Il a notamment donné des coups de pied à une chaise pour exprimer son mécontentement.

L’Olympique de Marseille creuse l’écart

Jorge Sampaoli a donc une nouvelle fois entretenu hier soir sa réputation d'entraîneur volcanique. Cependant, il a sans doute apprécié la prestation globale de ses hommes lors de ce choc OM-Nice. Bousculés en seconde période, les Marseillais ont tenu bon et ont finalement renoué avec le succès à domicile. Une victoire de référence pour les hommes de Jorge Sampaoli au terme d’un joli duel, loin des violents incidents survenus lors du match aller à l’Allianz Riviera. En s’imposant face aux Aiglons, l’ OM réalise ainsi une belle opération comptable. Le club phocéen a distancé son adversaire niçois, désormais 4e au classement. Cette victoire de l’Olympique de Marseille profite aussi au Stade Rennais, large vainqueur de Metz (6-1) , pour s’installer à la troisième place du podium.