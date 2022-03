OM : Dimitri Payet tient enfin sa revanche sur l’OGC Nice

Publié par Timothée Jean le 21 mars 2022 à 14:17

Touché à la tête lors du match aller, Dimitri Payet était de retour sur la pelouse lors du choc OM-Nice. Le Réunionnais a savouré sa revanche prise sur les Aiglons.

OM: Dimitri Payet très heureux du résultat face à Nice

L’Olympique de Marseille tient enfin sa revanche. Face à l’OGC Nice, qui comptait le même nombre de points avant ce choc de la 29e journée, l’OM était déterminé à décrocher un précieux succès pour plusieurs raisons. Dimitri Payet et ses coéquipiers avaient à cœur de récupérer la deuxième place de Ligue 1, mais ils étaient également déterminés à laver l’affront du quart de finale de Coupe de France, où ils avaient été sévèrement corrigés par Nice (4-1). Les Marseillais souhaitaient également effacer le petit traumatisme du match aller. C’est désormais chose faite !

L’Olympique de Marseille s’est imposé dimanche soir face à l’OGC Nice (2-1) et conforte sa place de dauphin du PSG. À l’issue de la rencontre, les Olympiens étaient forcément très heureux d’avoir accompli leur mission, à l’image de Dimitri Payet. Le capitaine marseillais est très heureux du résultat. Il a même avoué avoir pris une « revanche personnelle » sur Nice. « C’est une revanche personnelle de l’équipe prise sur cette équipe de Nice par rapport au match de coupe de France qu’on a mis du temps à digérer », a-t-il confié en zone mixte.

Dimitri Payet tire son chapeau aux supporters marseillais

Portés par un Vélodrome incandescent, les coéquipiers de Dimitri Payet ont remporté ce choc face à l’OGC Nice et prennent une option importante pour la qualification en Ligue des Champions. Dimitri Payet a tenu à féliciter les supporters marseillais, très exemplaires et vigilants dans les tribunes. « Je tire mon chapeau aux supporters. Il n’y a pas eu d’incident, ça s’est très bien passé. J’ai même vu un supporter qui voulait lancer un Dragibus et qui a été repris par les autres. C’est un signe de compréhension, on avance », a-t-il ajouté. L’OM achève ainsi une belle semaine. Après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, le club marseillais a repris son statut de dauphin du PSG avant la trêve internationale.