PSG Mercato : Pochettino viré, le Paris SG tient son successeur !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2022 à 11:17

La lourde défaite de dimanche à Monaco a davantage scellé le sort de Mauricio Pochettino au PSG. D’ailleurs, son successeur serait déjà à Paris.

Mauricio Pochettino doit partir « maintenant »

Déjà sur la sellette depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a vu sa situation sur le banc du club de la capitale partir complètement en vrille après l’humiliation de dimanche après-midi sur la pelouse du stade Louis II face à l’AS Monaco (0-3), à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Au terme de la rencontre, plusieurs voix se sont levées pour réclamer du changement sur le banc des Rouge et Bleu. Sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana, qui a défendu les couleurs du Paris SG entre 1997 et 2001, estime même que Nasser Al-Khelaïfi devrait changer d’entraîneur dès maintenant.

« Je connais bien Mauricio Pochettino, surtout la personne. C’est une situation compliquée. Forcément, quand on observe son travail, cela ne correspond pas aux attentes du PSG. On est dans l’attente de savoir s’il va continuer, surtout d’ici la fin de la saison (…) Je pense que ce serait intéressant de changer maintenant de coach, car il reste un peu de temps. Ce qui serait bien, c’est qu’on utilise ce temps pour la préparation et l’adaptation d’un nouvel entraîneur. Dans le plan d’intégration et pour gagner du temps, cela pourrait être positif », a expliqué le consultant sportif. Plus incisif, Pierre Ménès va plus loin et annonce déjà le successeur du technicien argentin.

PSG Mercato : Zoumana Camara à la place de Pochettino ?

S’il devait terminer la saison, Mauricio Pochettino n’aurait que très peu de chances d’être encore l’entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2023 et la fin de son contrat initial. Sur son site Pierrot le Foot, l’ancien journaliste de Canal+ assure que le club de la capitale pourrait très bien licencier l’ex-manager de Tottenham bien avant la fin de l’exercice en cours. Selon Pierre Ménès, l’équipe parisienne pourrait terminer la saison avec un intérimaire sur le banc et Zoumana Camara, coach de l’équipe des U19, pourrait être parfait pour le poste.

« Il ne faut pas s’y tromper : ce qu’on a vu à Louis II est absolument inacceptable (…) Ce n’est pas tolérable. Je lis depuis l’élimination à Madrid qu’il va y avoir de grands changements au PSG, mais qu’ils ne vont pas se précipiter. Moi je crois que ce serait mieux qu’ils se précipitent », a analysé Ménès avant de donner sa solution pour les trois prochains mois. « Alors bien sûr, ils ne vont pas changer d’effectif en cours de saison. Mais à quoi cela sert-il de garder ce poids mort sur le banc de touche qui ne sert à rien, qui n’apporte rien et qui est totalement déconnecté de la réalité ? Le PSG pourrait très bien terminer la saison avec Zoumana Camara sur le banc, cela suffirait largement », a indiqué le journaliste sportif. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense la direction du Paris Saint-Germain.