LOSC : Létang fixe l'objectif de la fin de saison de Lille

Publié par ALEXIS le 21 mars 2022 à 22:47

Éliminé de la Ligue des Champions, le LOSC se concentre sur la Ligue 1. Olivier Létang a d'ailleurs rappelé l’objectif fixé en cette fin de la saison.

Le LOSC bien relancé dans la course à l'Europe

Classé dans la deuxième moitié du tableau un temps, le LOSC enchaîne une série de victoires et remonte la pente. L’équipe de Jocelyn Gourvennec est sur la bonne voie. Elle est invaincue lors de ses quatre derniers matches de championnat, soit précisément 3 victoires et un nul. Concrètement, Lille est remonté de la 11e à la 6e place de Ligue 1, à partir de la 25e à l’issue de la 29e journée. Le Champion de France en titre s’est bien relancé dans la course pour les places européennes. Il n’a plus que 4 points de retard sur la 3e place du podium qualificative pour la Ligue des Champions 2022-2023.

Lille (46 points) devance l'AS Monaco (44 points) et l'OL (42 points), deux clubs concurrents. Il reste encore 9 journées de championnat, soit 27 points en jeu. Le LOSC a donc toutes ses cartes en main pour finir à l’une des places qualificatives pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa.

Olivier Létang : « Notre objectif reste d’être européen en fin de saison »

Interrogé par Canal+, après la victoire sur le FC Nantes à la Beaujoire, Olivier Létang a rappelé l’objectif de son équipe après son élimination en Ligue des Champions. « Notre objectif reste d’être européen en fin de saison, c’était un match important. Je tiens à féliciter les joueurs. Si l’on continue avec cet état d’esprit, il reste neuf matchs à gagner pour y arriver », a déclaré le président du LOSC.

La série des matches restants démarre par celui contre la lanterne rouge Bordeaux, après la trêve internationale, le samedi 2 avril, lors de la 30e journée. Un match pour lequel le coach Jocelyn Gourvennec sera privé de Timothy Weah et Xeka. Le premier a été exclu d’un carton rouge direct à Nantes, il est suspendu pour le prochain match des Lillois. Quant au deuxième, il a cumulé 3 cartons jaunes en moins de 10 matches consécutifs.