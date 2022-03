OM : Deschamps justifie son choix fort pour William Saliba !

Publié par Timothée Jean le 21 mars 2022 à 18:17

Benjamin Pavard forfait, William Saliba a été convoqué en Equipe de France pour le remplacer. Didier Deschamps a tenu à justifier cette décision inattendue.

OM : Pourquoi Deschamps mise sur William Saliba ?

Après Christopher Nkunku et Jonathan Clauss, voici une autre surprise dans le groupe de Didier Deschamps. L’entraîneur de l’Equipe de France a décidé, un peu à la surprise générale, de convoquer William Saliba ce lundi. Le jeune défenseur central de l’Olympique de Marseille remplace ainsi Benjamin Pavard. Le latéral droit du Bayern Munich est en effet indisponible pour cause de Covid-19. Alors qu’il aurait pu être remplacé par un latéral droit de formation tel que Léo Dubois, grand habitué à ce poste, Didier Deschamps a visiblement décidé d’innover en convoquant William Saliba à ce poste.

Le défenseur central marseillais est donc retenu pour la première fois avec la sélection nationale pour affronter la Côte d’Ivoire puis l’Afrique du Sud en match amical. Si ce choix en a surpris plus d’un, le patron des Bleus a tenu à mettre les choses au clair. Il ne s’agit pas d’un choix anodin. « On le suit depuis un moment (…) Il connaît le système de jeu. Il a un bon jeu de tête et dégage beaucoup de sérénité et de tranquillité, même s'il y a parfois quelques petits excès dans ces situations de relance avec le ballon », a-t-il expliqué devant les médias.

William Saliba, incontournable à Marseille

William Saliba est sans nul doute l'une des satisfactions du côté de l’Olympique de Marseille. Recruté l’été dernier en provenance d’Arsenal, sous la forme d’un prêt sans option d’achat, le jeune défenseur est aujourd’hui incontournable au sein de la charnière défensive de l’OM. Son gabarit imposant (1m92) ne fait pas tout, il fait preuve d’une maturité déconcertante. Il a montré une belle aisance dans les relances et dans l’anticipation. S’il peut encore mieux s’améliorer sur certains points, comme Didier Deschamps l’a indiqué, le jeune défenseur de l’OM fait partie des belles révélations de la saison en Ligue 1.