Stade Rennais Mercato : Le SRFC se lance sur une sensation offensive

Publié par Thomas le 21 mars 2022 à 18:47

Révélation de la saison en Ligue 1, le SRFC se prépare à un coup énorme cet été. Après Kamaldeen Sulemana, le Stade Rennais viserait un autre attaquant africain.

SRFC : Maurice se rapproche d’un attaquant au Ghana

Le mercato estival du Stade Rennais risque d’être aussi tonitruant que celui de l’année dernière. Dans le radar des géants d’Europe, après sa saison flamboyante, l’équipe de Bruno Genesio devrait attirer pas mal de monde ces prochains mois, joueurs comme clubs. Après les arrivées de jeunes pépites inconnues en France comme Lovro Majer ou Kamaldeen Sulemana l’été dernier, Florian Maurice aurait déjà identifié son prochain gros coup et il se trouverait dans le championnat ghanéen.

Connu pour son habileté à dénicher de futures pépites partout sur le globe, le directeur sportif du SRFC aurait dans son viseur le très prometteur Franck Etouga Mbella, sensation de 20 ans évoluant à l’Asante Kotoko. L’attaquant camerounais, auteur de 14 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres, affole l’Europe et notamment les Rouge et Noir, qui sembleraient bien positionnés dans le dossier.

Après le Brésilien Endrick de Palmeiras, Rennes confirme sa volonté de miser sur des jeunes talents issus de championnats moins huppés. Seulement, comme l’indique Foot Mercato, Bruno Genesio et les siens ne seraient pas les seuls en France à superviser cet attaquant.

L’Europe aux trousses de Mbella

Inconnu sur le Vieux Continent, Franck Etouga Mbella devrait rapidement faire parler de lui sur la scène européenne tant sa cote est grande dans le Big 5. Objectif du Stade Rennais cet été, l’attaquant camerounais est également lorgné de près par plusieurs écuries d’Espagne et de Belgique. D’autres formations de Ligue 1 suivraient aussi le joueur de 20 ans, de quoi annoncer un été agité dans l’hexagone sur ce dossier. Débarqué l’été dernier dans le club de Kumasi au Ghana, Mbella est pressenti pour quitter le continent africain dès le mois de juin. En attendant, le SRFC reste à l’affût des très bons coups dans ce secteur de jeu.