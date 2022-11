FC Nantes : Un ancien du FCN brille au Mondial, Kita se mord les doigts

Publié par Jules le 25 novembre 2022 à 22:13

Pour cette édition de la Coupe du monde, le FC Nantes n'a envoyé qu'un seul de ses joueurs au Qatar, mais aurait pu avoir plusieurs internationaux.

Hier déjà, Jean-Charles Castelletto a brillé avec le Cameroun malgré la défaite infligé par la Suisse (0-1). Lors de la même journée, un ancien du FC Nantes qui s'est également mis en avant lors de la victoire du Portugal sur le Ghana (3-2) en fin d'après-midi. Entré en fin de match face aux Portugais, Osman Bukari est parvenu à réduire l'écart et à mettre la pression sur les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

Prêté lors de la saison 2021-2022 par le club belge du KAA Gent, Osman Bukari n'avait pas convaincu le staff du FC Nantes, malgré ses 2 buts inscrits et ses 4 passes délivrées en Ligue 1 avec la tunique jaune et vert. Ainsi, l'attaquant des Black Stars était retourné du côté de la Belgique avant de s'envoler cet été en direction de la Serbie pour signer avec l'Étoile Rouge de Belgrade avec qui le Ghanéen se montre plutôt performant.

FC Nantes : Le FCN avait une option d'achat pour Osman Bukari

En voyant les récentes performances d'Osman Bukari, les dirigeants du FC Nantes doivent se mordre les doigts. En effet, lors de son passage en France, le club disposait pourtant d'une option d'achat pour le Ghanéen, mais celle-ci n'a jamais été levée. Selon Emmanuel Merceron, le KAA Gent n'avait demandé que "3 ou 4 millions d'euros" pour boucler le transfert du joueur, un prix que Waldemar Kita avait jugé excessif et avait donc refusé de payer.

Quelques mois après, le joueur a finalement signé à l'Étoile Rouge de Belgrade contre une somme équivalente et est désormais valorisé à près de 5 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le FC Nantes peut donc avoir des regrets dans ce dossier, d'autant plus que la Coupe du monde ne fait que commencer et que l'ailier de 23 ans pourrait encore marquer les esprits avec le Ghana, loin du FCN.