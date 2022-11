Stade Rennais : La liste tombe, un crack du SRFC sélectionné au Qatar !

Publié par Enzo Vidy le 14 novembre 2022 à 17:41

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, un crack du Stade Rennais a été sélectionné pour disputer la Coupe du Monde au Qatar.

Il n'a pas joué avec le Stade Rennais depuis le 27 octobre dernier, à l'occasion du match nul 3-3 face à Fenerbahçe. Souvent blessé depuis le début de la saison, Kamaldeen Sulemana n'est pas au top de sa forme depuis la reprise au mois d'août, et malgré son retour dans le groupe de Bruno Genesio pour la réception du Toulouse FC samedi soir, il n'est finalement pas entré en jeu. Malgré cela, le jeune ailier du SRFC a appris aujourd'hui qu'il sera du voyage au Qatar pour la Coupe du Monde. En effet, le sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a fait appel à Kamaldeen Sulemana pour le Mondial malgré le faible temps de jeu de l'attaquant rennais.

Reste à espérer que le joueur du SRFC ne se blesse pas durant la Coupe du Monde, afin qu'il puisse aider son pays à aller le plus loin possible dans cette compétition, pour ensuite revenir en pleine possession de ses moyens avec le Stade Rennais.

Stade Rennais : Dans quel état seront les Mondialistes à leur retour ?

C'est évidemment une question qui se pose quand on est l'entraîneur du Stade Rennais. Ils sont huit à partir au Qatar cette semaine avec leurs sélections respectives, et sont, pour la plupart, des hommes forts de Bruno Genesio. Et quand on voit le nombre de joueurs qui se blessent ces derniers jours, il est légitime de s'inquiéter pour la deuxième partie de saison, lorsque l'on a autant de joueurs qui partent disputer une compétition comme la Coupe du Monde.

Cependant, l'entraîneur du SRFC a tenu à exprimer sa satisfaction et sa fierté sur le fait d'avoir autant de Mondialistes dans son effectif lors de la conférence de presse jeudi dernier. "C'est une bonne chose pour eux et pour nous. On est heureux d'avoir autant de joueurs concernés par cet événement, ça montre aussi notre bonne première partie de saison, même s'il reste un match." Un dernier match que les Rouge et Noir ont gagné samedi soir 2-1 face à Toulouse. Désormais, les joueurs sélectionnés ont rejoint leurs sélections pour se préparer à cette Coupe du Monde, tandis que Bruno Genesio doit déjà préparer la deuxième partie de saison.