Man United Mercato : Un grand défenseur de Serie A en approche !

Publié par Thomas G. le 22 mars 2022 à 15:21

La quête d'un nouveau défenseur central continue pour Man United. Les Red Devils veulent s'attacher les services d'une sensation de l'Atalanta.

Man United Mercato : Merih Demiral annoncé "proche" de United

Selon les médias turcs, le défenseur de l’Atalanta Bergame, Merih Demiral, serait proche de signer à Manchester United. Depuis le début de la saison, le défenseur central multiplie les prestations remarquées en Serie A et attire l'œil des cadors. Demiral est arrivé cet été à l'Atalanta en provenance de la Juventus pour 32 millions d’euros, il a depuis répondu aux nombreuses attentes placées en lui en solidifiant notamment la défense bergamasque.

Ses performances ont ainsi attiré la convoitise de Manchester United qui s'est lancé à la recherche d'un défenseur central de haut niveau. Merih Demiral serait récemment entré dans la short-list des Red Devils aux côtés de Manuel Akanji et Ronald Araujo. La révolution est en marche pour les Mancuniens, les dirigeants du club anglais, qui savent que les bons résultats passent par une défense solide, se montrent déçus par le rendement de leur charnière Varane-Maguire. D'après les informations du média Fanatik, Merih Demiral partirait pour un montant avoisinant les 35 millions d'euros.

Man United, une saison historiquement catastrophique

Les Mancuniens viennent d’être éliminés en 8e de finale de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid. Un revers qui fait tache car c’était la dernière compétition où les Red Devils étaient encore en lice. En championnat, la situation est aussi compliquée, Manchester United est 6e à 4 points d’Arsenal avec un match de plus que les Gunners. Les Red Devils se dirigent donc vers leur cinquième saison blanche consécutive. Un véritable échec, notamment après les signatures de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho. Un nouvel entraîneur est attendu en terre mancunienne cet été, si le nom de Mauricio Pochettino tournait avec insistance autour de Old Trafford, Man United pourrait finalement se rabattre sur Erik ten Hag, annoncé sur le départ à l'Ajax d’Amsterdam.