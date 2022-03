PSG Mercato : Succession Mbappé, Dybala en route vers le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 mars 2022 à 17:05

En quête d’un éventuel successeur à Kylian Mbappé, le PSG pourrait accueillir Paulo Dybala lors du prochain mercato estival. L’affaire se précise.

La Juventus officialise le départ de Paulo Dybala

Paulo Dybala et la Juventus Turin, c'est bientôt fini ! Débarqué en juillet 2015 en provenance de Palerme pour 41 millions d’euros, l’international argentin vit ses derniers mois sous les couleurs de la Vieille Dame. Après sept années de bons et loyaux services, le joueur de 28 ans et le club italien ont décidé de mettre un terme à leur collaboration en fin de saison. Lundi soir, l’administrateur délégué des Bianconeri, Maurizio Arrivabene, a confirmé la nouvelle.

« Avec l'arrivée de Vlahovic, Paulo n'était plus au centre du projet et nous avons pris cette décision. L'arrivée de Dusan a changé la configuration technique de l'équipe et le projet de la Juventus a subi des modifications. Une partie de ces changements concerne le contrat de Dybala, qui n'a pas été renouvelé », a déclaré le dirigeant turinois. Désormais libre, le compatriote de Lionel Messi va se trouver un nouveau point de chute pour la suite de sa carrière. À en croire les informations de Sky Italia, Paulo Dybala n'a aucun accord avec un club et attendrait la fin de la saison pour se pencher sur sa situation personnelle. Courtisan de longue date, le Paris Saint-Germain serait toujours sur les traces du numéro 10 de la Juve.

PSG Mercato : Dybala intéressé par une arrivée à Paris

Le journaliste Fabrizio Romano assure que « Dybala quittera la Juventus en tant qu'agent libre. Il y a eu un accord verbal complet en octobre dernier pour 8 millions d'euros plus 2 millions d'euros de salaire net jusqu'en 2026 - puis la Juve a décidé de modifier sa proposition. Paulo n'est pas satisfait des nouvelles conditions actuelles et il va maintenant ouvrir des discussions avec d'autres clubs ».

Alors que le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, l’Inter Milan, l’Atlético Madrid et plusieurs autres clubs européens cherchent à se renforcer en vue de la saison prochaine, Abdellah Boulma a indique hier soir sur son compte Twitter que Dybala « ne serait pas contre » une arrivée en Ligue 1. « Il a déjà été tenté par le passé récent », précise le journaliste sportif. Un joli coup pour le PSG qui pourrait perdre Kylian Mbappé cet été.