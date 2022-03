PSG Mercato : Barça, Inter, la décision est tombée pour Dybala !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2022 à 21:17

En fin de contrat, Paulo Dybala est associé au PSG, au Barça et à l’Inter Milan. La Juve vient d’annoncer sa décision pour l’attaquant argentin.

Paulo Dybala va quitter la Juventus Turin

Après Lionel Messi et Sergio Ramos l’été dernier, une autre star s’apprête à tourner une page importante de sa carrière en quittant son club de longue date. Arrivé en juillet 2015 en provenance de Palerme contre un chèque de 41 millions d’euros, Paulo Dybala va faire ses adieux à la Juventus Turin à l’issue de la saison. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin n’est pas parvenu à un accord avec la Vieille Dame afin de renouveler son engagement.

Les agents de Dybala ont rencontré les dirigeants de la Juventus Turin ce lundi afin d’harmoniser leur point de vue sur une éventuelle prolongation. Et selon plusieurs sources italiennes, dont Sky Sports, cette réunion n'a rien donnée. La chaîne sportive indique que le clan Dybala exigeait un salaire de 10 millions d’euros pour parapher un nouveau bail, là où les Bianconeri ne lui proposaient que 6,5 millions d’euros. Après deux heures d’échanges, les deux parties se sont séparées sans qu’aucun accord ne soit possible. Ne comptant pas revoir son offre à la hausse, le club turinois a acté le départ de Paulo Dybala pour la fin de saison. Après sept années de bons et loyaux services, le compatriote de Lionel Messi s’apprête ainsi à quitter gratuitement la Juve. Mais pour quelle destination ?

PSG Mercato : Quel avenir pour Paulo Dybala ?

Auteur de 13 buts et 6 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison, Paulo Dybala va ouvrir une nouvelle page de sa carrière à compter de la saison prochaine. D’autant que sa relation avec l’entraîneur Massimiliano Allegri s’est dégradée depuis le retour de ce dernier. Selon La Gazzetta dello Sport, un incident a même éclaté entre les deux hommes cette semaine.

Le journal italien rapporte que Paulo Dybala et Juan Cuadrado ont demandé à leur coach de décaler une séance d'entraînement, ce qui n'a pas du tout été du goût du technicien italien puisque cela est intervenu après l'élimination en Ligue des Champions. Récemment, l'Atlético Madrid a été cité comme le prétendant le plus sérieux à la signature du natif de Laguna Larga, mais le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan, le FC Barcelone et Manchester City seraient également sur ce coup.

Alors que Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Neymar devraient changer d’air l’été prochain, Paulo Dybala ferait un excellent renfort offensif pour les Rouge et Bleu. Reste maintenant à savoir dans quel club va atterrir La Joya l’été prochain.