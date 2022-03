PSG Mercato : L’annonce officielle du Barça pour le retour de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2022 à 07:05

Selon la presse espagnole, Lionel Messi n’est pas heureux au PSG et voudrait retourner au Barça. Un conseiller de Joan Laporta a évoqué le sujet.

Xavi ouvre les portes du Barça à Lionel Messi

En grande difficulté au Paris Saint-Germain, Lionel Messi envisagerait sérieusement de retourner au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Selon plusieurs sources catalanes, le septuple Ballon d’Or regrette d’avoir quitté le Barça après 21 ans passés au club. Présent en conférence de presse ce lundi, Xavi Hernandez a ouvertement assuré que son ancien coéquipier pourrait revenir quand il veut.

« Je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire et de l'histoire du club. Les portes (du Barça) lui seront toujours ouvertes et tant que je serai entraîneur, il pourrait venir tous les jours pour assister à l'entraînement ou parler avec l'entraîneur. En tant que club, nous lui devons énormément. Il a un contrat avec le PSG et je ne peux pas dire grand-chose de plus », a déclaré le nouveau coach du club culé. Et au niveau de la direction, on ne contredit pas forcément le successeur de Ronald Koeman.

PSG Mercato : Le Barça n’écarte pas l’option Messi

Enric Masip, proche conseiller de Joan Laporta, s’est exprimé sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Tout comme son entraîneur, ce dirigeant barcelonais n’écarte pas forcément cette possibilité. « Rien n’est impossible dans ce dossier », lance le collaborateur du président des Blaugranas lors d’une interview accordée à La Cadena Ser avant de préciser : « il n’y a pas eu d’appel du pied du club pour le moment. Dans la situation économique actuelle, le club doit chercher les meilleures opportunités pour recruter et signer les meilleurs joueurs possible. »

Alors que plusieurs observateurs avaient annoncé l’hécatombe après le départ de la Pulga, Enric Masip se réjouit du renouveau du club depuis l’avènement de Xavi Hernandez sur le banc. « Sans lui, on avait dit que tout s’effondrerait au club, mais apparemment non ! », indique le dirigeant catalan. Un retour de Messi, qui touche un salaire annuel de 25 millions d'euros au Paris SG avec une prime de fidélité de 15 millions d'euros, ne serait donc pas forcément à l'ordre du jour du côté du Camp Nou.