Bordeaux : RC Lens, Martel cartonne le président du FCGB

Publié par ALEXIS le 23 mars 2022 à 01:35

Menacé de relégation en Ligue 2, Bordeaux est en crise ! Supporters et joueurs ne s’entendent plus. Gervais Martel est étonné de la position de Gérard Lopez.

Bordeaux : RC Lens, Gervais Martel cartonne Gérard Lopez

Gervais Martel a donné son opinion sur la tension chez les Girondins de Bordeaux depuis la défaite humiliante contre le Montpelier HSC (0-2) au stade Matmut Atlantique. Il tient le président du club au scapulaire pour responsable. Selon l’ancien président du RC Lens, Gérard Lopez s’est rangé du côté des supporters du FCGB aux dépens de ses joueurs en grande difficulté pour se maintenir en Ligue 1. Pour rappel, Bordeaux est 20e du championnat avec 22 points après 29 journées, soit 2 points de moins que le FC Metz (19e) et 5 de moins que l’ ASSE, actuelle 18e et barragiste.

« J’ai été sidéré par l’article paru dans le journal sur lequel on explique que Gérard Lopez et les supporters s’embrassent sur la bouche et que tout va bien. Déjà, je me suis dit qu’il y a un gros danger pour le match face à Montpellier. Cela n’a pas manqué parce qu’à 9 contre 11, Montpellier résiste et arrive à gagner à Bordeaux », a confié Gervais Martel, tout en regrettant le message du dirigeant bordelais sur les réseaux sociaux : « ce qui est terrible, c’est ce qui est twitté après ».

Gérard Lopez avait écrit après la défaire des Girondins : « le match était inadmissible. J’ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écoeurés et je les comprends. L’ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l’équipe. […] C'est alors de la responsabilité de nos joueurs ».

Le FCGB a besoin du « soutien de son président en permanence », selon Martel

Martel a témoigné par ailleurs, de mémoire de dirigeant de club de football, qu'il n'a jamais pris position que pour les fans. « J’ai déjà eu des problèmes avec mes supporters (au RCL, ndlr) bien entendu, mais avoir une position pour les supporters uniquement et contre les joueurs, je n’ai jamais vu ça depuis 30 ans », a déclaré l’ex-patron du Racing Club de Lens (1988-2012 et 2013-2017).

Pour finir, il a donné des conseils au nouveau propriétaire des Marine et Blanc. « Aujourd’hui de quoi ont besoin les joueurs de Bordeaux ? C’est d’avoir un soutien du Président en permanence, qui doit être là et pas seulement quand la presse est là », a-t-il indiqué, tout en regrettant l’absence de ce dernier à Lens lors de la 24e journée de L1, le 13 février dernier.