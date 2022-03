Bordeaux : Gérard Lopez envisage la descente en Ligue 2 !

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 06:35

Bordeaux est toujours dernier de Ligue 1 et cela inquiète sérieusement Gérard Lopez. Ce dernier se prépare même à la relégation en Ligue 2.

Le président de Bordeaux en colère et inquiet

Bordeaux n’a pas gagné un seul de ses cinq derniers matchs en Ligue 1. Opposé à l’ES Troyes AC, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien dans l’élite, les Girondins se sont inclinés sur leur terrain au Matmut Atlantique (0-2). Cette défaite est la première du nouvel entraîneur David Guion, dont l’équipe avait précédemment aligné 2 matchs nuls, respectivement contre l’AS Monaco et Clermont Foot (1-1). Dimanche prochain, le FCGB sera face à l’intouchable leader de la Ligue 1, le PSG. Et Gérard Lopez n’a pas caché son inquiétude pour son équipe, qui a la pire défense du championnat (65 buts concédés en 27 matchs). « Bien sûr que je suis inquiet. Si je pouvais mettre des crampons et jouer, je le ferais » a-t-il confié à L’Équipe.

Le président de Bordeaux est en colère contre ses joueurs, mais il soutient son entraîneur. « David Guion peut intervenir, faire rentrer des joueurs, mais si toute la semaine, il voit des joueurs travailler, en confiance, mettre des buts plus compliqués que certaines actions qu'ils ont eues pendant le match […] Pour les joueurs, c'est aussi l'occasion de grandir et de se dire à un moment donné qu'ils défendent les couleurs des Girondins de Bordeaux. Ça ne sert à rien de travailler la semaine pour tout jeter le week-end », a déclaré, très amer, le dirigeant du club au scapulaire.

Lopez annonce « une refonte profonde des Girondins » en cas de relégation en L2

Bordeaux a encore 11 journées devant pour tenter d’assurer son maintien en Ligue 1. À défaut d’un maintien direct, les Marine et Blanc ont également la possibilité de remonter à la 18e place et de passer par les barrages. Toutefois, Gérard Lopez se prépare au pire, à savoir la descente en division inférieure. Il évoque « une refonte hyper profonde de la structure des Girondins » comme conséquence d'une descente en Ligue 2 pour le club.

L’homme d’affaires de 50 ans ne compte pas abandonner les Girondins, il assure être aux commandes même en L2. « J’ai un investissement personnel et émotionnel. C'est pour ça que j'enrage », a-t-il glissé.