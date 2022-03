OM Mercato : Vers un scénario renversant pour William Saliba !

Publié par Timothée Jean le 23 mars 2022 à 08:15

Prêté sans option d’achat à l’ OM, William Saliba se dirige vers un retour à Arsenal. Seulement, les négociations avec le jeune défenseur risquent de tourner en faveur de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : William Saliba prêt à négocier un bon de sortie avec Arsenal

Ce sera sans doute l'un des feuilletons du prochain mercato à Marseille comme à Londres. Auteur d’une saison pleine à l’ OM et une première convocation en équipe de France, William Saliba attire l’attention de plusieurs grosses écuries européennes. Outre le FC Séville et l’Inter Milan, le Real Madrid souhaiterait enrôler le jeune défenseur tricolore, étant donné que son prêt à l’ OM expire en juin prochain. Et si la direction marseillaise espère toujours conserver le jeune joueur, la direction d’Arsenal travaille déjà pour le récupérer à l’issue de la saison en cours.

Le journal Goal évoque que les dirigeants des Gunners comptent entamer les négociations avec William Saliba dans l’optique de prolonger son contrat expirant en juin 2024. L’objectif d’Arsenal est de s’assurer de la présence du jeune défenseur sur le long terme et dissuader ses éventuels prétendants. Toutefois, l’ancien Stéphanois ne montre aucun empressement à prolonger son bail chez les Gunners. D'ailleurs, selon les informations du journal The Telegraph, William Saliba pourrait profiter de sa future rencontre avec les dirigeants d’Arsenal pour négocier un éventuel bon de sortie en cas d’offre intéressante. Reste à savoir si les dirigeants londoniens se montreront réceptifs à cette surprenante requête. Pour l’heure, le principal concerné n’a pas encore pris de décision pour la suite de sa carrière.

Marseille devra sortir le chéquier pour William Saliba

De son côté, la direction Arsenal n'a pas vraiment l’intention de se séparer définitivement de William Saliba. Les dirigeants britanniques placent de grands espoirs en lui et seraient prêts à lui garantir une place de choix au sein de l’effectif de Mikel Arteta. Dès lors, pour convaincre les Gunners de céder leur pépite, l’ OM devra se montrer très généreux. L'Équipe indique pour sa part que les dirigeants marseillais devront formuler une offre d'environ 30 millions d'euros pour tenter de conserver William Saliba. Un montant conséquent pour les finances de l’ Olympique de Marseille, qui sont dans le rouge.