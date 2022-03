Bordeaux : Avant le LOSC, Guion reçoit deux mauvaises nouvelles

Publié par Timothée Jean le 23 mars 2022 à 12:06

En pleine trêve internationale, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux a appris deux mauvaises nouvelles. Il sera privé de deux joueurs importants pour le choc face au LOSC.

Bordeaux : David Guion avec deux absents face au LOSC

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Girondins de Bordeaux. Propulsé sur le banc de touche bordelais en remplacement de Vladimir Petkovic, David Guion n’est toujours pas parvenu à trouver la bonne formule pour sortir son équipe de la zone rouge. 20e du championnat de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont une nouvelle fois concédé une défaite à domicile ce week-end. Pourtant en supériorité numérique durant plus de 45 minutes, les Bordelais se sont inclinés (0-2) face au Montpellier HSC. Ils restent sur une série de sept matches sans victoires, une statistique terrible pour une équipe qui espérait retrouver son lustre d’antan.

À six points d’une place de barragiste, les Girondins de Bordeaux se rapprochent un peu plus d’une relégation en Ligue 2. L’atmosphère autour du club aquitain est de plus en plus délétère entre les joueurs, les supporters et la direction. Cette trêve internationale arrive donc au bon moment pour un FCGB en grande difficulté. L’entraîneur David Guion aura une dizaine de jours pour étudier et trouver des solutions adéquates aux maux qui minent son équipe, dans l’optique de relancer la machine bordelaise. Mais pour la reprise du championnat, le coach bordelais sera privé de deux joueurs.

Marcelo et Josuha Guilavogui sont suspendus

Samedi 2 avril, à partir de 19 heures, les Girondins de Bordeaux se déplacent sur la pelouse du LOSC dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, David Guion devra se passer des services de Marcelo et Josuha Guilavogui. Le défenseur central brésilien et le milieu de terrain défensif sont tous les deux suspendus pour ce match. Le technicien bordelais devra de ce fait revoir ses plans face aux Champions de France en titre. De son côté, le LOSC comptera aussi deux absents. Le milieu de terrain Xéka et l’attaquant Timothy Weah sont suspendus.