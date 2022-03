PSG Mercato : Pochettino à Man United, une grosse info tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2022 à 21:05

Sauf revirement de situation, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG à l’issue de la saison. L’entraîneur argentin pourrait rebondir à Manchester United.

Contacts établis entre Manchester United et le clan Pochettino

Nommé en janvier 2020 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain jusqu’au terme de son engagement, soit le 30 juin 2023. D’après plusieurs sources locales et étrangères, l’ancien manager de Tottenham, pas vraiment épanoui en France, souhaiterait retourner en Premier League. Et Manchester United pourrait exhausser son vœu.

En effet, d’après les informations divulguées ce vendredi par Fabrizio Romano, les dirigeants mancuniens seraient entrés en contacts avec l’entourage de Pochettino pour tâter le terrain. Alors que Ralf Rangnick va quitter le banc au terme de son intérim, les Red Devils devraient nommer un nouvel entraîneur.

Toutefois, le journaliste italien assure que l’actuel coach du PSG serait en concurrence avec Erik Ten Hag, en fonction à l’Ajax Amsterdam. Toujours selon la même source, les contacts entre Pochettino et les dirigeants de Manchester United ne sont qu’au stade de la simple prise de contact. Mais le technicien semble déjà très apprécié dans le Nord de l’Angleterre.

PSG Mercato : Pochettino déjà plébiscité chez les Red Devils

La nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a définitivement scellé le sort de Mauricio Pochettino. Sauf énorme retournement de dernière minute, l’ancien libéro des Girondins de Bordeaux devrait être remercié par Nasser Al-Khelaïfi. Si un tel scénario se présentait, l’ancienne légende du club anglais, Teddy Sheringham, aimerait le voir sur le banc de l’équipe des pensionnaires d’Old Trafford.

« Quand vous regardez ce que Man United exige, ce que ses supporters exigent depuis 30 ans et ce que Sir Alex nous a dit qu'il exigeait, à cause de ce que les supporters attendaient, à cause des Busby Babes, il y a toutes ces années et de leur façon de jouer au football - on nous a dit de ne pas seulement gagner, mais de gagner avec style [...]. Quand vous regardez certains managers […], je pense que pour moi, Pochettino contrôle le ballon comme Pep Guardiola », a déclaré l’ancien buteur anglais dans une interview accordée à journal The Sun.

« Il ne s'agit pas de défendre, […]. Il veut dominer le ballon. C'est ce que les fans de Manchester United demandent, et je pense qu'il serait le manager idéal. Je sais qu'il a encore fait un faux pas lors du dernier match de Ligue des champions et que tout le monde dit, "c'est Pochettino, il ne peut rien faire", mais je pense que sa façon de jouer et sa philosophie du football seraient idéales pour Manchester United », a ajouté Teddy Sheringham.

Le ton est donc donné pour Mauricio Pochettino, le PSG et Manchester United.