LOSC Mercato : Lille concurrence le FC Nantes pour un milieu !

Publié par Timothée Jean le 24 mars 2022 à 01:36

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le LOSC s’intéresse de très près à une pépite belge, également courtisée par le FC Nantes.

LOSC Mercato : Létang se lance sur une sensation belge

Éliminé de la Ligue des Champions, le LOSC risque de perdre un joueur important dès l’ouverture du prochain mercato. Auteur d’une bonne saison, Renato Sanches n’est pas certain d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2023 avec Lille. Le président lillois, Olivier Létang, l’a répété à maintes reprises, la porte est ouverte pour le départ de Portugais à condition de recevoir « une offre satisfaisante ». Newcastle, Arsenal ou encore l’AC Milan s’activeraient déjà pour boucler son transfert.

Conscient du futur départ de Renato Sanches, le LOSC ne reste pas les bras croisés. Les dirigeants nordistes scrutent déjà le marché des transferts à la recherche d’un milieu de terrain capable de le remplacer. Et selon les dernières informations du compte Twitter MSV Foot, le champion de France a jeté son dévolu sur l’une des sensations du football belge, Nicolas Raskin. Le milieu de terrain de 21 ans enchaîne de belles prestations au sein de son club, le Standard de Liège, il est fortement pressenti pour quitter son pays afin de rebondir dans un championnat plus huppé. Le LOSC serait ainsi positionné en vue de l’attirer dans ses rangs. Toutefois, un autre club de Ligue 1 est également sur ses traces.

Le FC Nantes aussi en embuscade pour Nicolas Raskin

Selon les informations de la même source, le FC Nantes a aussi orienté ses recherches mercato vers la Belgique et s’intéresse de très près à Nicolas Raskin. Les dirigeants nantais entretiennent de bonnes relations avec le Standard de Liège depuis le transfert de Renaud Emond. Ce qui devrait faciliter une possible arrivée de Nicolas Raskin au FCN. Le LOSC devra donc s’attendre à une rude concurrence des Canaris dans ce dossier. C’est une bataille à distance qui se dessine ainsi entre les écuries du championnat français. Cependant, la récente blessure de Nicolas Raskin risque de remettre en cause son éventuel départ du Standard de Liège.