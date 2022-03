PSG Mercato : C'est fait, Paris fait une offre incroyable pour Haaland

Publié par Thomas le 23 mars 2022 à 18:36

Dans le viseur du Barça et du Real Madrid, Erling Haaland va se voir proposer une offre mirobolante de la part du PSG ces prochains jours.

PSG Mercato : Le Paris SG reprend du terrain dans le dossier Haaland

Alors que tous les regards sont tournés cette saison sur l’avenir de Kylian Mbappé, un autre dossier devrait animer le prochain marché des transferts, celui du Norvégien Erling Haaland. Déjà fortement courtisé l’été dernier, l’attaquant de 21 ans devrait bel et bien quitter le Borussia Dortmund à l’issue de l’exercice en cours. Pour récupérer le serial buteur, plusieurs cadors mènent une lutte acharnée depuis des mois. Si la presse britannique faisait écho il y a peu d’un avantage de Manchester City dans le dossier, pour l’heure rien n’est joué, et le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot.

Avec la forte probabilité de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG aurait pris une décision incroyable pour convaincre Erling Haaland de rejoindre ses rangs. Face à la concurrence féroce de Manchester City, du Real Madrid et du FC Barcelone, le Qatar aimerait proposer une offre salariale défiant toute concurrence en Europe. Comme l’informe le journaliste Pacojo SER, le Paris SG prévoit d’offrir le même salaire que celui compris dans la dernière offre de prolongation de Kylian Mbappé, où une prime à la signature de 100 millions d'euros était évoqué. Une information qui viendrait de plusieurs proches du joueur, confirmée par la presse espagnole. Un énorme coup tenté par les Rouge et Bleu qui commençaient à perdre du terrain ces dernières semaines sur le dossier.

Le Barça veut aussi y croire

Grand objectif de Joan Laporta pour le mercato estival, l’attaquant norvégien devrait prendre une décision le mois prochain et ainsi clore les spéculations sur son avenir. En plus du PSG, le FC Barcelone a de grandes raisons de croire à une signature du joueur en juin. Proche de son agent Mino Raiola, le clan barcelonais avance ses pions petit à petit pour convaincre Haaland de rallier ses rangs. Si les Blaugranas ne peuvent rivaliser financièrement face à Paris ou Man City, ces derniers peuvent néanmoins s’appuyer sur un projet sportif solide et un coach ambitieux, qui a récemment rencontré le Norvégien à Munich.