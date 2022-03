Barça Mercato : Trois milieux sur le départ cet été à Barcelone

Publié par Thomas G. le 23 mars 2022 à 21:36

Les dirigeants du Barça envisagent de faire de la place ce été au milieu de terrain. Trois joueurs vont devoir trouver un nouveau point de chute.

Barça Mercato : Trois milieux sur le départ cet été

Le Barça a acté trois départs pour cet été. L’entrejeu des Blaugranas est déjà très rempli grâce à l’essor des jeunes de la Masia, Pablo Gavi et Nico Gonzalez. De plus, les Catalans vont enregistrer l’arrivée de Franck Kessié. Il va donc falloir faire de la place pour ne pas freiner la progression des jeunes pépites du club. C’est la raison pour laquelle les dirigeants du FC Barcelone veulent dégraisser leur effectif avec le départ de Riqui Puig, Miralem Pjanic et Sergi Roberto.

Par ailleurs, le Barça fait toujours face à une dette considérable. Le départ de Riqui Puig pourrait ainsi permettre au club de recevoir une belle indemnité de transfert. Tout comme celui de Miralem Pjanic, qui en plus d’avoir un gros salaire, garde une belle cote sur le marché des transferts. Sergi Roberto qui va quitter le club à la date d'expiration de son contrat permettra au FC Barcelone de réduire une nouvelle fois sa masse salariale, puisque le joueur de 25 ans perçoit un salaire annuel de 10 millions d’euros.

Le FC Barcelone a déjà réussi son mercato

Le Barça a d'ores et déjà bouclé l’arrivée de deux joueurs pour la prochaine saison, il s'agit d'Andreas Christensen et de Franck Kessié. Les deux joueurs arriveront gratuitement, deux renforts de poids pour Xavi qui a su révolutionner le jeu du Barça en quelques mois. Les Blaugranas sont également intéressés par Noussair Mazraoui, qui partira libre de l’Ajax cet été.

Joan Laporta souhaite donner plus d’armes à Xavi pour l’aider à rebâtir le grand Barça. Le président du FC Barcelone fera tout ce qui est en son possible pour recruter Erling Haaland. L’arrivée du buteur Norvégien serait la dernière pierre à l’édifice pour la renaissance du club.