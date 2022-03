OM Mercato : Marseille en pole position pour un international français

Publié par ALEXIS le 24 mars 2022 à 10:53

Préparant activement son mercato estival, l’ OM s’est lancé aux trousses d’un joueur titulaire de l’AS Rome, qui connaît bien la Ligue 1.

OM Mercato : Marseille bien placé pour récupérer Veretout

Après son mercato estival XXL, l’ OM anticipe le prochain mercato estival. Le club phocéen table sur plusieurs pistes et a même déjà coché des noms. Celui de Jordan Veretout est sur la liste prioritaire de Pablo Longoria. D’après les informations de Calciomercato, l’Olympique de Marseille est en tête de liste parmi les prétendants du milieu de terrain de l'AS Roma. Le joueur de 29 ans est certes sous contrat jusqu’en juin 2024, mais la Louve reste ouverte à son transfert. Le club transalpin serait prêt à ouvrir les négociations si une offre entre 15 et 18 millions d'euros arrive sur sa table, d’après la source. L’ OM est ainsi prévenu sur le prix de l’international français (5 sélections). Notons par ailleurs que la valeur marchande du natif d'Ancenis est estimée à 22 millions d'euros.

Jordan Veretout, l'expérience du haut niveau

L'Olympique de Marseille réaliserait une bonne affaire si elle parvient à rapatrier Jordan Veretout dans la Canebière. Ce dernier a l’avantage de bien connaître la Ligue 1. Formé au FC Nantes (2003-2011), il a joué avec les Canaris en Ligue 2, puis en Ligue 1 entre 2011 et 2014. Le joueur courtisé par l’ OM est revenu en France, précisément à l’ASSE, sous la forme d’un prêt lors de l’exercice 2016-2017. Jordan Veretout a aussi engrangé de l'expérience dans les championnats étrangers. Il a évolué à Aston Villa en Angleterre (2015-2016), puis à la Fiorentina en Italie pendant deux saisons (2017 et 2019). Depuis le 1er septembre 2020, il défend les couleurs de l’AS Rome sous les ordres de José Mourinho. L’ancien Canari compte 98 matches en Ligue 1, 25 matches en Premier League et 160 matches en Serie A.