Barça Mercato : SRFC, une signature énorme se précise en attaque

Après les signatures de Franck Kessié et Andreas Christensen, le Barça cherche à parfaire son secteur offensif et serait proche d'acter une signature magnifique.

Barça Mercato : Raphinha dit oui à Barcelone

Le mercato estival du FC Barcelone s’annonce déjà grandiose. Tonitruants cet hiver, avec pas moins de 4 arrivées, les Blaugranas confirment leurs ambitions XXL dans cette deuxième partie de saison en se rapprochant d’un coup superbe en attaque. Après les signatures de Kessié et Christensen, qui arriveront libre en juin prochain, les Catalans seraient en passe de boucler la signature du prometteur Raphinha, sensation du côté de Leeds United. L’ancien crack du Stade Rennais souhaite partir de Premier League et rêve de rallier les rangs du Barça, une opération qui pourrait se boucler ces prochaines semaines.

Courtisé par plusieurs cadors comme Liverpool, le Bayern ou encore le PSG, l’attaquant brésilien aurait donné son feu vert à l’équipe de Xavi pour une arrivée cet été. D’après Joaquim Piera du média Sport, le joueur de 25 ans aurait refusé les offres de tous ses prétendants pour s’ouvrir au FC Barcelone. Son agent, un certain Deco, ancienne gloire du Barça et aujourd’hui proche de Joan Laporta, serait désormais à la manœuvre pour boucler l’opération au plus vite.

De son côté, l’ancien joueur du SRFC semble forcer son départ de Leeds, qui connaît une saison délicate en Premier League, il est sous la menace d’une descente en Championship. En cas de relégation, Raphinha verrait sa clause libératoire (estimée à 75 millions d’euros) considérablement baisser, de très bon augure pour les Blaugranas donc.

Le remplaçant idéal d'Ousmane Dembélé

Si Joan Laporta s’active pour boucler l’arrivée de Raphinha au Camp Nou, c’est aussi pour anticiper le probable départ d’Ousmane Dembélé à la fin de la saison. Si les relations se sont améliorées ces dernières semaines entre le Français et Barcelone, ce dernier est toujours en instance de départ à l’issue de son contrat cet été. Disposant d’un accord de principe avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant devrait donc être remplacé par un autre crack passé par le Roazhon Park.