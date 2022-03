OM : Officiel, Longoria boucle une précieuse signature à Marseille

Publié par Timothée Jean le 24 mars 2022 à 12:53

C’est une excellente nouvelle pour l’ OM. Le président marseillais, Pablo Longoria, vient de boucler un important deal pour le club.

OM : Pablo Longoria signe un nouveau partenariat à Marseille

Sur une série de trois victoires consécutives avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille continue d’accumuler les bonnes nouvelles. Le club marseillais vient de signer un nouveau partenariat. Comme pressenti, Uber Eats ne sera plus le sponsor du maillot de l' OM à partir de la saison prochaine. Le club phocéen s’est officiellement engagé avec Cazoo, leader européen de voitures en ligne.

La durée de leur partenariat n’a pas été précisée par la direction de l’Olympique de Marseille, qui évoque en revanche un contrat pluriannuel. « L’Olympique de Marseille et Cazoo, leader européen de la vente de voitures en ligne, sont ravis d'annoncer aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel. Dès le début de la saison prochaine, Cazoo deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot de l'Olympique de Marseille », peut-on lire dans le communiqué du club.

Cazoo sur le maillot de l’ OM dès le 1er juillet 2022

Créée en 2018, la marque d’automobile en ligne britannique va apparaître sur le maillot de l’Olympique de Marseille à compter du 1er juillet 2022. Elle s’affichera sur « la face avant du maillot des olympiens, ainsi que dans l’ensemble de l’Orange Vélodrome, sur le site Internet du club et sur tous les différents panneaux d’affichage média du club apparaissant à la télévision ».

À noter que le contrat conclu avec Uber Eats arrive à son terme à la fin de l'exercice 2021-2022. Les négociations menées entre l’ OM et la plateforme de livraison en vue d'une prolongation se sont soldées par un échec. La direction marseillaise a alors entamé des discussions en parallèle avec une autre piste, Cazoo. Déjà sponsor sur les maillots d'Everton et Aston Villa en Premier League, la marque britannique se positionne donc en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille. Si le club de la Canebière n’a dévoilé aucun chiffre, certaines sources estiment que ce nouveau sponsor devrait rapporter environ 4 millions d’euros par an à l’ OM.