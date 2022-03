Barça Mercato : Barcelone passe à l'offensive pour une star de Naples

Publié par Thomas le 24 mars 2022 à 18:27

Après la venue d'Andreas Christensen en défense, le Barça serait passé à la vitesse supérieure sur un autre dossier, du côté de Naples.

Barça Mercato : Le FC Barcelone contacte le clan Koulibaly

Tout devrait s’agiter ces prochains mois en Catalogne. En pleine révolution de son effectif en vue des prochaines saisons, le FC Barcelone multiplie ses pistes partout en Europe pour renforcer certains secteurs de jeu jugés prioritaires. Si l’attaque fait figure de préocupation numéro 1 dans l’esprit des dirigeants blaugranas, c’est bien en défense que le Barça devrait connaître de nombreux mouvements. En plus du Danois Andreas Christensen, qui arrivera libre en juin prochain, le club espagnol se rapprocherait d’un joli coup venu tout droit de Serie A.

Avec les probables départs de Clément Lenglet et Samuel Umtiti, le FC Barcelone a listé plusieurs défenseurs centraux à recruter lors du prochain mercato. Parmi ces pistes potentielles, figure le nom du très convoité Kalidou Koulibaly, dont le contrat court jusqu’en juin 2023 à Naples. Comme le dévoile le média CalcioMercato, la direction barcelonaise s’est récemment rendue en Italie pour rencontre Fali Ramadani, agent du défenseur sénégalais, afin d’évoquer un possible transfert cet été.

Un duel à distance avec le PSG pour Koulibaly

Déjà très courtisé l’été dernier, Kalidou Koulibaly devrait faire parler de lui dans les prochains mois. À un peu plus d’un an de la fin de son contrat à Naples, le joueur de 30 ans est entré dans la short-list de plusieurs cadors européens comme le PSG, Manchester United et Barcelone. Coté à plus de 40 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt, l’ancien Messin est pressenti pour quitter l’Italie à l’issue de la saison et expérimenter une nouvelle écurie. Si le Paris SG semblait tenir la corde au début de saison, désormais, les cartes semblent redistribuées et la très belle forme du Barça pourrait pousser Koulibaly à se rapprocher du Camp Nou.