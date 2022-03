OM Mercato : L’AS Rome prend une décision inattendue pour Veretout

Publié par Timothée Jean le 25 mars 2022 à 06:15

Annoncé avec insistance à l’ OM, Jordan Veretout a vu la direction de l’AS Rome prendre une décision surprenante pour son avenir.

OM Mercato : L’AS Rome met en vente Jordan Veretout

Tonitruant cet hiver avec l’arrivée de quatre nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille compte récidiver lors du prochain mercato estival. La direction de l’ OM travaille déjà en coulisse pour renforcer presque tous ses secteurs de jeu, à commencer par son entrejeu. Le club phocéen espère en effet attirer un nouveau milieu de terrain en prévision du futur départ de Boubacar Kamara, dont le bail expire en juin prochain. Pour ce faire, plusieurs pistes sont étudiées en interne et l’une d’entre elles mènerait à Jordan Veretout.

L’international français a perdu son statut de titulaire à l’AS Rome, depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc de touche romain. En manque de temps de jeu, il n’exclut plus un départ du club romain afin de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Malgré la volonté de sa direction de la conserver, Jordan Veretout aurait récemment refusé de prolonger son contrat expirant en juin 2023, créant d’une certaine façon une atmosphère tendue avec ses dirigeants. L’ancien Nantais, qui campe toujours sur sa position, semble même avoir atteint le point de non-retour avec la direction de la Louve, qui a pris une décision inattendue, celle de vendre son joueur le plus rapidement possible.

L’AS Rome a fixé son prix pour Jordan Veretout

Selon les informations de Mediaset, l’AS Rome aurait placé son milieu de terrain tricolore sur le marché et attendrait désormais un chèque compris entre 15 et 20 millions d’euros pour son transfert. Cette décision du club romain devrait donc faire les affaires de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen travaillerait déjà pour rapatrier l’ancien Nantais en Ligue 1. Le président marseillais, Pablo Longoria, pourrait ainsi réaliser une belle affaire cet été. Mais l’ OM devra affronter une rude concurrence dans ce dossier. Car l’AC Milan, Naples et Newcastle seraient également sur ses traces.