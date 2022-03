Inter Mercato : Bayern, un international allemand proche de Milan

Publié par Jules le 25 mars 2022 à 22:01

L'Inter Milan, qui cherche à se renforcer cet été pourrait piocher du côté de la Bundesliga et concurrencer le Bayern pour un international allemand.

Inter Mercato : Milan proche d'une recrue en défense

Depuis quelques semaines, l'Inter Milan multiplie les pistes à tous les postes pour tenter de se renforcer cet été. Encore en lice pour le titre en Serie A, les Nerazzurri devraient, vraisemblablement, jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et veulent se renforcer dans tous les secteurs de jeu. D'après la Gazzetta Dello Sport, la dernière piste en date mène à Matthias Ginter, qui évolue au Borussia Mönchengladbach. En fin de contrat avec son club en juin, le joueur sera alors libre de s'engager où il le souhaite.

L'Inter Milan voit donc la situation de l'international allemand (46 sélections) comme une bonne occasion de renforcer sa charnière centrale à moindre frais, d'autant plus que le joueur n'a que 28 ans. Le joueur, qui s'est exprimé récemment sur son avenir au micro de Bild en affirmant " vouloir gagner le plus de titres possibles.[...] Des championnats et des coupes, peut-être même la Coupe du monde ". Une opportunité que la Beneamata n'est pas la seule à vouloir lui offrir.

L'Inter à la lutte avec le Bayern dans ce dossier

En effet, si l'Inter veut recruter ce joueur librement à la fin de la saison, ce n'est pas le seul club à s'être déjà positionné sur le défenseur central. Le Bayern Munich, qui fait de la Bundesliga sa chasse gardée aurait depuis longtemps des vues sur l'ancien joueur de Dortmund. Les Munichois aimeraient recruter Ginter pour pallier au probable départ de Nicklas Sule, en fin de contrat, et qui est pisté par plusieurs clubs dont le Real Madrid.

Comme souvent pour les joueurs en fin de contrat, la lutte risque donc d'être féroce entre l'Inter Milan et le Bayern Munich. Pour le moment, outre son envie de gagner des titres, le joueur n'a laissé aucune piste sur sa future destination. Quoi qu'il en soit, le joueur évoluera avec un nouveau maillot la saison prochaine, car il ne souhaite pas prolonger avec Mönchengladbach. Reste à voir si Ginter restera en Allemagne ou s'il tentera une nouvelle expérience dans un autre pays européen, l'Italie peut-être.