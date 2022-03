ASSE Mercato : Une réponse cash sur l’avenir de Pascal Dupraz

Publié par ALEXIS le 26 mars 2022 à 04:15

Nommé à l’ ASSE jusqu’en juin 2022, Pascal Dupraz n’a pas prévu d’aller au-delà. Sa prolongation ne devrait d’ailleurs pas être la priorité du club.

L' ASSE est remontée au classement avec Pascal Dupraz

Pascal Dupraz a été appelé au secours de l’ ASSE menacée de relégation en Ligue 2. Il a succédé à Claude Puel en décembre 2021, alors que le club ligérien était dernier de la Ligue 1 avec seulement 12 points. En 11 matchs dirigés, le technicien savoyard a réussi à prendre des points et à hisser l’AS Saint-Étienne à la 18e place de barragiste, en passant devant Bordeaux et le FC Metz. Pascal Dupraz a enregistré 4 victoires et 3 nuls, lors des 8 derniers matchs de championnat, soit 15 points pris depuis sa nomination chez les Verts.

Les Stéphanois ont désormais une avance de 5 points sur les Girondins et 4 points de plus que les Messins. Ils ont donc bien amorcé leur remontée au classement, en vue de leur maintien dans l’élite. De plus, l’ ASSE a toutes ses cartes en main pour se sauver de la relégation en division inférieure, car elle affrontera des concurrents directs dans la lutte pour le maintien, dont le FC Lorient (16e) et le FCGB (20e).

Larqué, « Sainté a d’autres priorités avant de penser à la prolongation de Dupraz »

Pascal Dupraz est donc sur la bonne voix dans sa mission sauvetage. Toutefois, ce n’est pas l’occasion de penser à une éventuelle prolongation de son contrat, selon Jean-Michel Larqué. Interrogé par Le Progrès, il a répondu : « J’ai beaucoup d’affection pour Pascal Dupraz, mais l’AS Saint-Étienne a d’autres priorités avant de penser à la prolongation de son contrat ».

« Je fais confiance à Monsieur Dupraz pour se concentrer sur la priorité des priorités, à savoir le maintien de l' ASSE en première division. Et si ça arrive, l’histoire de la prolongation de son contrat se fera naturellement », a-t-il conclu.