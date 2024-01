Le bras de fer se poursuit entre l'OM et le Cameroun, qui n'a toujours pas autorisé François-Régis Mughe à jouer en club.

OM : La FECAFOOT pas tendre avec François-Régis Mughe

C'est l'autre feuilleton qui perturbe actuellement le mercato et le fonctionnement de l'Olympique de Marseille. A la grande surprise des camerounais, François-Régis Mughe, convoqué avec les Lions Indomptables pour la CAN 2023, a décidé de décliner l'appel. Le jeune attaquant préfère rester en club en mettant une croix sur la sélection nationale. Son objectif est de mettre à profit le départ de ses concurrents en club pour se faire une place dans le groupe de Gennaro Gattuso. Une décision qui passe très mal du côté du Cameroun et de la FECAFOOT, décédée à mener la vie dure au footballeur de 19 ans. Ceci en dépit du fait qu'il soit remplacé déjà dans le groupe de Rigobert Song par Moumi Ngamaleu.

Mughe pourrait ne pas jouer la moindre seconde avec l'OM durant la période de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le natif de Douala a déjà un aperçu de ce qui l'attend durant les prochaines semaines puisqu'il était absent du groupe marseillais pour les 32e de finale de la Coupe de France face à Thionville. Loin d'être une décision du technicien italien de l'OM, c'est la conséquence du silence qu'entretient la FECAFOOT qui n'a toujours pas notifié à Pablo Longoria une autorisation permettant à François-Régis Mughe de jouer avec son club, selon L'Equipe. Le joueur n'a pas le droit de renoncer à rejoindre l'équipe nationale alors que la FIFA donne le plein droit à la FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o, de la saisir en de pareilles situations.

Jean-Michel Larqué sans pitié pour Mughe

Si le choix de la pépite camerounaise agace jusqu'au sommet de la FECAFOOT, elle choque également un ancien footballeur français. Dans une sortie sur RMC, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a pas du tout été tendre avec François-Régis Mughe. Alors qu'il assure qu'un appel à la sélection ne se refuse pas, Jean-Michel Larqué a déploré le choix du jeune attaquant qui « sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère » le jour où il ne sera pas rappelé en équipe nationale.