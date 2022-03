PSG Mercato : Messi fait une déclaration fracassante sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2022 à 05:05

Un an après avoir quitté le Barça pour rallier la Ligue 1, Lionel Messi va-t-il déjà quitter le PSG ? Il a répondu à cette question vendredi soir.

Lionel Messi envoie un message inquiétant au Paris SG

En grande difficulté au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a brillé avec l’Argentine, dans la nuit de vendredi à samedi, face au Venezuela (3-0). Sifflée par le public du Parc des Princes, à l’occasion de la réception des Girondins de Bordeaux, la Pulga a prouvé qu’il est loin d’être fini comme le pensent certains supporters et anciens du club de la capitale. Après la victoire contre le Venezuela, l’ancien capitaine du Barça a mystérieusement évoqué son avenir. Le partenaire de Kylian Mbappé a annoncé une réflexion après la Coupe du monde 2022, ouvrant la porte à une potentielle retraite.

« Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu’il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières », a déclaré le numéro 30 du PSG. Invité à préciser sa pensée, le septuple Ballon d’Or est resté évasif : « je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c’est le match contre l’Équateur. Ensuite, les matchs de préparation en septembre et en octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne sais pas. » En attendant, la presse espagnole révèle qu'un projet fou pourrait bien sortir la Pulga du Paris SG.

PSG Mercato : Beckham veut contrarier le Paris SG avec Messi

Ce samedi, le quotidien espagnol Marca assure que David Beckham travaillerait déjà en coulisses depuis plusieurs mois sur les arrivées de Lionel Messi et Luis Suarez à l’Inter Miami. Le média madrilène explique que le club de Floride voudrait reformer une partie de la MSN en MLS. « C'est la folie sur laquelle Beckham travaille pour faire de Miami l'une des capitales du football », indique Marca. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain sera prêt à laisser partir avant la fin de son contrat, soit le 30 juin 2023.

Affaire à suivre donc…