PSG Mercato : Grosse révélation sur ce dossier XXL à 0€

Publié par Ange A. le 27 mars 2022 à 09:50

En échec pour Kylian Mbappé, le PSG devrait prolonger le contrat de son capitaine Marquinhos. Un dernier détail reste à régler.

Marquinhos vers une prolongation avec le PSG

La bourde de Marquinhos sur le troisième but du Real Madrid ne lui aura pas été rédhibitoire. En effet, le capitaine du Paris Saint-Germain garde la haute estime de sa direction. À tel point que le défenseur central devrait signer un nouveau contrat avec le PSG. Une nouvelle preuve de confiance des dirigeants parisiens envers le Brésilien qui ne cache pas son attachement envers le club de la capitale. Prolongé en 2020, le défenseur de 27 ans est encore sous contrat avec les Rouge et bleu jusqu’en 2024. Dans son édition de ce dimanche, L’Équipe s’est penché sur ce dossier. Le quotidien sportif révèle notamment que les deux parties sont sur la même longueur d’onde. Mais il reste un point sur lequel elles tardent encore à s’accorder.

Ce qui coince pour la prolongation de Marquinhos

Le journal croit savoir que les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord sur l’aspect financier. Actuel quatrième plus gros salaire de l’effectif après le trio Neymar-Messi-Mbappé, Marquinhos émarge à 1,2 million mensuel. Au vu des sollicitations dont il fait l’objet, son statut de capitaine et ses performances, l’international auriverde espère une belle revalorisation à en croire le journal. Mais la source indique que du côté de la direction du Paris Saint-Germain, « on n’a pas d’inquiétude et on souligne qu’il n’y a pas urgence ».

Pour le reste, le quotidien note que Marquinhos devrait prolonger au moins pour deux saisons supplémentaires. « Le club comme le joueur veulent poursuivre l’aventure ensemble, pour deux ou trois années de plus [2026 ou 2027] », peut-on lire. Pour rappel, le défenseur auriverde est arrivé dans la capitale en 2013 en provenance de l’AS Roma contre près de 32 millions d’euros. Il totalise 355 rencontres pour 34 buts et 9 passes décisives sous le maillot parisien.