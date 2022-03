PSG Mercato : Tchouaméni ou Paul Pogba, le Paris SG a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2022 à 15:05

Désireux de reconstituer son effectif, le PSG s’intéresse à Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba. Mais une priorité se dégagerait entre les deux.

Le PSG tente de signer Tchouaméni depuis des années

Auteur de belles performances sous les couleurs de l’AS Monaco depuis son arrivée en janvier 2020 en provenance de Bordeaux pour 18 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni serait dans le viseur du Paris Saint-Germain pour l’été prochain afin de redynamiser son milieu de terrain. Et d’après les informations du journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, cette piste n’est pas vraiment nouvelle pour les Rouge et Bleu puisque cela fait déjà quelques années que le club de la capitale suit l’international français de 22 ans, « notamment quand Antero Henrique était encore au club. » Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens ne font pas du métronome de l’AS Monaco leur priorité absolue pour l’été prochain.

PSG Mercato : Tchouaméni en cas d’échec avec Paul Pogba

Contrairement à Daniel Riolo, qui pense que « Aurélien Tchouaméni doit, incontestablement, faire partie des cinq dossiers prioritaires du PSG sur le mercato » parce que « le PSG a besoin de joueurs qui doivent grandir, qui doivent progresser, qui peuvent apporter un vrai plus », le journaliste Fabrice Hawkins confirme ce dimanche que le leader du championnat français garde effectivement un oeil sur le jeune Monégasque, mais la priorité à ce poste serait toujours Paul Pogba.

Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain de Manchester United est beaucoup plus accessible puisqu’il ne coûterait rien en termes d’indemnités contrairement à un Tchouaméni pour lequel le club de la Principauté réclamerait entre 60 et 80 millions d’euros. Toutefois, en cas d’échec du dossier Pogba, le Paris Saint-Germain serait prêt à faire les efforts nécessaires afin de recruter le « N’Golo Kanté » de l’ASM. Même si le Real Madrid semble tenir la corde dans cette affaire.

À suivre donc...