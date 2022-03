PSG : Dossier Messi, « soit ils sont bêtes, soit ils font exprès »

Publié par Gary SLM le 27 mars 2022 à 19:09

Il y a au PSG un dossier Lionel Messi. L’attaquant argentin n’a jamais trouvé sa place au Paris Saint-Germain et cela fait naître des tensions.

PSG : Les sifflés contre Lionel Messi passent mal

Lionel Messi n’est pas au PSG l’immense joueur qu’il a été au FC Barcelone. Le joueur offensif argentin se cherche depuis sa signature au club parisien sans grand succès. D’ailleurs le 13 mars dernier, lors du match de Ligue 1 qui opposait l’équipe du Paris SG aux Girondins de Bordeaux, les supporters lui ont montré leur mécontentement par des sifflés, ce qui n’avait pas manqué d’attrister l’attaquant de l’As Monaco Cesc Fabregras, un ami du joueur.

Ce proche du buteur du club parisien n’a pas hésité à critiquer le comportement des supporters du Paris SG, rappelant au passage que leur club n’a jamais eu sous ses couleurs un joueur aussi grand Lionel Messi. Se remémorant les innombrables performances de haut niveau de son ancien coéquipier chez les Blaugranas, Cesc Fabregras a affirmé que Lionel Messi est tout bonnement le plus grand joueur du monde qui mérite du respect.

"Ce qu'il s'est passé l'autre jour, c'est qu'ils (les supporters parisiens, ndlr) étaient en colère. Quand Neymar ou d'autres perdaient le ballon, ils applaudissaient, et quand ils prenaient le ballon, ils sifflaient. C'est très moche », fait remarquer Fabregras qui ne trouve rien pour justifier un tel comportement des fans de l’équipe parisienne. « Ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont perdu contre le Real Madrid… Oui et tout ça, c'est okay », reconnait-il avant d’ajouter : « Ils disent que les joueurs ne veulent pas gagner, alors que ce sont les premiers qui veulent gagner. Mais tout le monde ne peut pas gagner ! »

Paris Saint-Germain : Daniel Riolo massacre Fabregras

L’espagnol a poursuivi son propos en étant un peu plus agressif contre les fans du Paris Saint-Germain en disant : « On parle d'un joueur qui vient d'arriver. Le PSG n'a jamais eu un joueur comme ça dans sa vie. Ils n'ont jamais eu un joueur de ce niveau dans toute leur histoire. Les supporters devraient le remercier et l'encourager… » Ce propos du buteur monégasque passe mal puisque Daniel Riolo n’a pas manqué de le recadrer.

Le consultant sportif a publié sur son compte Twitter : « Fabregas et d’autres… soit ils sont bêtes soit ils font exprès. Comment ne pas comprendre que personne ne conteste le passé de Messi. Aller au stade voir un match ce n’est pas comme aller au musée … » Un recadrage qui montre que le journaliste prend le parti des supporters parisiens.