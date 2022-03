FC Metz : Relégation en Ligue 2, Antonetti tire la sonnette d'alarme

Publié par ALEXIS le 28 mars 2022 à 16:16

Menacé de relégation en Ligue 2, Frédéric Antonetti est inquiet pour le FC Metz (19e). L’entraîneur des Messins tire la sonnette d’alarme.

FC Metz : Antonetti avoue qu’il y a le feu chez les Messins

19e de Ligue 1 et relégable en Ligue 2 à 9 journées de la fin du championnat, le FC Metz est véritablement en danger. Frédéric Antonetti ne le cache plus. Il reconnaît qu’il y a péril en la demeure. Dans des propos confiés au Républicain Lorrain, l’entraîneur du FCM a tiré la sonnette d’alarme avant l’entame de la dernière ligne droite en Ligue 1.

« Vous avez eu une journée de travail compliquée, vous êtes très fatigué… vous arrivez chez vous et votre maison est en feu. Vous êtes exténué, mais il faut sauver votre famille, alors vous y aller. Nous sommes un peu dans cette situation aujourd’hui », a-t-il indiqué dans le journal régional. Pour Frédéric Antonetti, il n’ y a plus aucun doute : « Il y a le feu » au FC Metz !

Le coach du FC Metz voit « encore une chance de se maintenir »

Mais face à cette situation, le coach des Grenats ne baisse pas les bras. Bien au contraire, il a lancé un appel à ses joueurs afin d'éviter la descente en Ligue 2 au club. « Il faut y aller parce qu’il y a encore une chance de se maintenir. […] Les clés du maintien résident dans l’état d’esprit », a-t-il demandé à ses joueurs. Rappelons que le club mosellan a seulement un point de plus que les Girondins de Bordeaux, actuelle lanterne rouge, et 4 points de moins que l’ASSE (18e et barragiste). Quant au dernier club non relégable, Clermont Foot (17e), il a une avance de 5 points sur le FC Metz. Notons que l'équipe d'Antonetti reçoit l'AS Monaco, au stade Saint-Symphorien, lors de la 30e journée de Ligue 1, le dimanche 3 avril à 15h.