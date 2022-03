PSG Mercato : Aurélien Tchouaméni répond lui-même au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2022 à 23:53

Annoncé sur le départ cet été, Aurélien Tchouaméni est placé dans le viseur du PSG. Le joueur de l’AS Monaco a évoqué l’intérêt parisien.

Le Paris SG en « bonne position » pour Tchouaméni

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Aurélien Tchouameni pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. D’après les informations du journal espagnol AS, le milieu de terrain de l’AS Monaco figure bel et bien sur les tablettes du Real Madrid afin de remplacer Casemiro, qui pourrait être vendu en fin de saison. Mieux, selon plusieurs sources madrilènes, un accord serait même déjà conclu entre l’international français de 22 ans et le club merengue. Une information démentie par l’entourage de l’ancien milieu défensif des Girondins de Bordeaux auprès de Goal España.

« Dans certains médias, ils assurent que la signature au Real Madrid est tellement avancée qu’il existe déjà un accord avec le footballeur et qu’il suffirait de conclure l’opération avec Monaco. Cependant, des proches du footballeur assurent à Goal qu’il n’y a pas d’accord avec le club madrilène et que le joueur de 22 ans décide actuellement de ce qu’il va faire à l’avenir. Ce qu’ils confirment à ce média, c’est que Madrid est l’un des cinq clubs intéressés à le signer cet été. Parmi eux, le PSG, qui semble bien placé pour le signer », assure la publication espagnole. Même s’il faudra attendre la fin de saison pour en savoir davantage sur la prochaine destination du Monégasque, le natif de Rouen semble apprécier l’équipe de la capitale.

Aurélien Tchouaméni : « Le PSG est un top club »

Alors que son nom est associé aux plus grands clubs européens comme le Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou encore Manchester United, Aurélien Tchouaméni a fait l’éloge du Paris Saint-Germain, autre sérieux prétendant à sa signature. Pour le milieu de terrain de l’AS Monaco, l’équipe de Lionel Messi, Neymar Jr, Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore de Keylor Navas est tout simplement une équipe qui fait rêver.

« C’est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie. Ils ont des objectifs. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas encore réussi à gagner la Ligue des Champions, mais ils ont plein de titres. Ils ont des grands joueurs. Forcément, ils ont envie d’aller chercher encore plus loin. Je considère le PSG comme une grande équipe », a déclaré le numéro 8e de l’ASM en conférence de presse. Dans son édition du jour, le journal Le Parisien rappelle que « son transfert se négociera sur la base de 50 millions d'euros, et l'AS Monaco en espère même jusqu'à 60 millions. »

Le Paris SG sait donc ce qu’il lui reste à faire.