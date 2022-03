Real Madrid Mercato : Terrible nouvelle pour Eden Hazard !

Publié par Timothée Jean le 29 mars 2022 à 01:23

C’est une grosse déception pour Eden Hazard ! Peu utilisé au Real Madrid, l’attaquant belge devra tirer un trait sur le reste de la saison.

Real Madrid Mercato : Fin de saison pour Eden Hazard

Cela était pressenti depuis quelques jours, Eden Hazard va subir une nouvelle opération. La direction du Real Madrid expliquait récemment que son attaquant belge devrait être « opéré dans les jours à avenir » pour retirer une plaque au nouveau de son péroné droit. Cette opération était envisagée par le joueur et son entourage depuis longtemps, ils attendaient juste le bon moment pour le faire. C’est désormais chose faite !

Selon les informations d'El Chiringuito, Eden Hazard a décidé de subir cette intervention chirurgicale sans attendre. L'opération était censée l’éloigner des pelouses durant quatre à cinq semaines de compétition. Cependant, selon les informations de la source, l’ancien joueur de Chelsea devrait être indisponible pour le reste de la saison, car « l’attaquant ne devrait pas retrouver la plénitude de ses facultés avant plusieurs mois de réadaptation ». Un véritable coup dur pour le Diable rouge qui peine à enchaîner des matchs sous les couleurs madrilènes.

Cette longue absence devrait refroidir ses prétendants

Sous contrat jusqu'en 2024, Eden Hazard est l’une des grosses déceptions du Real Madrid. Depuis son arrivée en 2019 en provenance de Chelsea, l’international belge n’est jamais parvenu à justifier le montant colossal déboursé pour sa venue (115 millions d’euros). L’ancien attaquant des Blues a été relégué dans la hiérarchie des attaquants madrilènes et est clairement poussé vers la sortie par l’entraîneur Carlo Ancelotti. Il est régulièrement annoncé vers un retour en Premier League, où Chelsea et Newcastle envisageraient de l’attirer. Mais la longue absence de l’ancien Lillois devrait d’une certaine façon refroidir ses éventuels courtisans. Et de toute manière, le principal intéressé semble peu enclin à quitter le Real Madrid, son club de rêve.