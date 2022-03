OM Mercato : Barça, le choix de Sergio Gomez est enfin tombé !

Publié par Timothée Jean le 30 mars 2022 à 15:59

L' OM devra affronter de grosses écuries européennes pour Sergio Gomez. Le latéral droit d’Anderlecht aurait déjà choisi sa future destination.

OM Mercato : Sergio Gomez a choisi son prochain club

Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Sead Kolasinac met du temps à convaincre l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli. Le technicien argentin préfère miser sur d’autres options pour occuper le poste de latéral gauche. Pour le moment, un départ de l’international bosnien n’est pas envisagé, mais il risque d’avoir un sérieux concurrent lors du prochain mercato estival. Car selon plusieurs médias, comme Calciomercato et Bild, l’ OM souhaite enrôler Sergio Gomez, un nom bien connu des fans marseillais.

Le jeune défenseur espagnol réalise une bonne saison au RSC Anderlecht, comptabilisant 6 buts et 14 passes décisives en 41 rencontres. Ses performances ont convaincu les dirigeants marseillais, qui ont tenté de le recruter cet hiver, sans succès. Néanmoins, cette première tentative manquée n’a pas refroidi les ardeurs des dirigeants de l’ OM. Très important à Anderlecht, Sergio Gomez suscite toujours l’intérêt de l’Olympique de Marseille et des clubs étrangers. Son profil plaît également à l’Inter Milan, Manchester United et l’Ajax Amsterdam. Sauf que le principal concerné a une idée précise sur sa future destination et ce n’est pas l’ OM.

Sergio Gomez vise un retour au Barça

S’il venait à quitter Anderlecht, Sergio Gomez donnerait sa préférence au FC Barcelone, selon les informations de Transfertmarkt. Le défenseur espagnol, formé à la Masia, voudrait donc retrouver son ancien club en Liga. Reste désormais à savoir si cet intérêt est réciproque. Pour le moment, les dirigeants catalans, confrontés à des soucis financiers, ne sont toujours pas passés à l’offensive dans ce dossier, ce qui laisse une fenêtre de tir aux autres prétendants. Ainsi, l’ OM n’abandonnera pas aussi facilement cette piste défensive, même si cela semble très compliqué.