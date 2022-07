RC Lens Mercato : Le Montpellier HSC fonce sur un attaquant du RCL

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2022 à 12:45

RC Lens Mercato : Un avant-centre du RCL sur le marché intéresse le Montpellier HSC, en quête d’un buteur pour se préparer au départ d'un attaquant.

RC Lens Mercato : Ignatius Ganago intéresse le Montpellier HSC

À la recherche d’un buteur pour compenser les départs d’Andy Delort et de Gaëtan Laborde depuis l’été 2021, le Montpellier HSC a des vues sur l’attaquant du RC Lens, Ignatius Ganago. Le club nordiste a recruté deux avants-centres cet été (Adam Buksa et Loïs Openda) et pousse l’international camerounais vers la porte de sortie. Selon les informations de L’Équipe, le MHSC vise surtout le N°9 du RCL, pour se préparer au départ de Stephy Mavididi (24 ans), qui a des envies d’ailleurs.

« Le Montpellier HSC a exploré plusieurs pistes. L'une d'elles mène, depuis le printemps dernier, à Ignatius Ganago », a écrit le quotidien sportif. Le club Pailladin serait prêt à sortir le chéquier pour s’attacher les services du joueur du RC Lens. D’après la source, « Montpellier pourrait offrir quatre millions, avec des bonus, si son attaquant anglais, ouvert à un départ, file à l'étranger en août ».

RC Lens Mercato : Une bonne nouvelle pour le MHSC

Sous contrat au RC Lens jusqu’en juin 2024, Ignatius Ganago est valorisé à 5 millions d'euros sur le marché des transferts, soit le même montant auquel il a été recruté à l’OGC Nice en juillet 2020. Florent Ghisolfi, directeur sportif des Sang et Or, a d’ailleurs lâché des indices sur le prix du joueur de 23 ans, dans La Voix du Nord.

Il a indiqué que le club nordiste ne braderait pas son attaquant de pointe, mais le vendrait à « un montant qui le satisfait », vu la somme investie pour le recruter, mais aussi son statut au sein du groupe de Franck Haise. Le Montpellier HSC a ses chances, car Ignatius Ganago a refusé de rejoindre le RSC Anderlecht et est resté insensible à l’intérêt récent du Royal Charleroi Sporting Club, toujours en Belgique.