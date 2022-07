RC Lens Mercato : Une porte de sortie s'ouvre pour un attaquant

Publié par ALEXIS le 20 juillet 2022 à 03:15

RC Lens Mercato : Un attaquant qui ne fait pas partie des premiers choix du coach du RCL a des propositions en Belgique, mais ne serait pas intéressé.

RC Lens Mercato : Ganago refuse un départ en Belgique

Le RC Lens a recruté deux avants-centres cet été : Adam Buksa et Loïs Openda, et a mis Ignatius Ganago sur le marché des transferts. Le directeur sportif des Sang et Or l’a confirmé dans La Voix du Nord en indiquant le prix auquel l’attaquant du RCL sera vendu. « Aujourd'hui, nous, on sait ce qu'il vaut. On l'a acheté 5 M€, on peut le vendre un jour, mais à un montant qui nous satisfait. Et à l'inverse, sur un déjà amorti deux ans de son transfert. C’est énorme d'avoir un joueur de cette qualité-là qui pèse pour 2,5 M€ dans nos comptes. Il faut savourer cette valeur, ce n'est pas quelque chose qu'on va galvauder », a prévenu Florent Ghisolfi dans le média régional.

Parmi les clubs intéressés par le profil d’Ignatius Ganago, figurent deux équipes belges : le RSC Anderlecht un temps, puis le Royal Charleroi Sporting Club, dernièrement. Mais l’international camerounais (11 sélections) n’est pas emballé par les deux équipes du championnat belge. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le N°9 du RC Lens « ne souhaite pas rejoindre le Sporting Charleroi ». Le correspondant de RMC Sport en Belgique indique que « son entourage se tourne à présent vers d’autres solutions inhérentes à ce dossier ». Notons que la valeur marchande actuelle d’Ignatius Ganago est estimée à 5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

RC Lens Mercato : Ignatius Ganago face à une forte concurrence

Lors des deux dernières saisons (2020-2022), Ignatius Ganago était la doublure d'Arnaud Kalimuendo (20 ans), reparti au PSG après deux ans à Lens, sous la forme d'un prêt. Malgré le départ du jeune buteur formé au Paris Saint-Germain, le Camerounais ne serait pas titulaire en pointe de l'attaque. Franck Haise a le choix entre les deux recrues estivales Adam Buksa et Loïs Openda, puis Florian Sotoca dont le profil est plus polyvalent.