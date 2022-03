OM Mercato : La requête de William Saliba à Arsenal dévoilée !

Publié par Timothée Jean le 31 mars 2022 à 00:59

Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille, William Saliba se rapproche d’un retour à Arsenal. Le défenseur tricolore aurait cependant fixé quelques conditions concernant son avenir.

OM Mercato : William Saliba fixe ses conditions à Arsenal

Arrivé lors du dernier mercato estival à l’ Olympique de Marseille, William Saliba a totalement changé de dimension. Heureux sous couleurs de l’ OM, le défenseur central enchaîne de belles prestations en Ligue 1 et affiche une régularité impressionnante. Ses performances ont convaincu Didier Deschamps de le convoquer pour la première fois en équipe de France. Placardisé à Arsenal par Mikel Arteta, William Saliba a retrouvé des couleurs à l’ OM. Il confirme ainsi tous les espoirs placés en lui lorsqu’il évoluait encore à l’ASSE. Ses prouesses défensives ont convaincu les dirigeants marseillais qui souhaitent le conserver le plus longtemps possible.

Mais cette mission s’annonce très compliquée, car le prêt du jeune joueur à l’OM ne comporte aucune option d’achat. Contrairement à Mattéo Guendouzi, le défenseur tricolore s’apprête donc à retourner chez les Gunners. D’ailleurs, selon les informations du journal Goal, la direction d’Arsenal a prévu de discuter avec William Saliba dans les prochains jours. Cette rencontre devrait permettre aux dirigeants britanniques de connaître les réelles motivations du jeune joueur. Acceptera-t-il de retourner à Arsenal en vue de prolonger son contrat expirant en juin 2024 ? Le principal concerné aurait fixé quelques conditions concernant son retour à Londres.

William Saliba veut des garanties sur son temps de jeu

S’il est heureux à l’OM, William Saliba n’exclut en aucun cas un retour à Arsenal, son club propriétaire. La source explique que le néo-international tricolore aimerait simplement avoir des garanties sur son temps de jeu à Arsenal, car il espère poursuivre sur sa lancée en vue d’une participation en Coupe du monde 2022 au Qatar avec les Bleus. Il reste désormais à savoir si les Gunners seront réceptifs à sa demande. Pour l’heure, l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OGC Nice sait que la décision finale appartient à Arsenal.