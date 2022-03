OM : Avant l’ASSE, une lourde sanction infligée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 31 mars 2022 à 03:39

À quelques jours de la reprise du championnat et du match contre l’ASSE, l’ OM a appris une terrible nouvelle. Le club phocéen est une nouvelle fois sanctionné par la LFP.

OM : La LFP inflige une lourde amende à Marseille

Samedi prochain, l’Olylmpique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’ASSE dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes de Jorge Sampaoli devront impérativement obtenir un résultat positif face aux Verts afin de conserver leur place sur le podium. Mais quelques jours avant ce choc, les Marseillais ont reçu une mauvaise nouvelle. La commission discipline de la LFP a annoncé mercredi soir que l’ OM était condamné à payer une amende de 35 000 euros suite à plusieurs incidents survenus lors du match contre l’OGC Nice (victoire 2-1) au stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille est ainsi sanctionné pour le comportement déplorable de ses supporters qui avaient fait usage d’engins pyrotechniques et de laser lors du choc OM-Nice. L’instance s’est montrée très ferme concernant ces débordements dans les tribunes et a également condamné l’OM pour l’intrusion illégale d’un spectateur sur la pelouse. Ce dernier était descendu sur l’aire de jeu, avait marqué dans les buts niçois, avant de se faire attraper par la sécurité.

Fermeture de l’espace réservé aux Winners et Fanatics

En plus de cette lourde amende, la commission disciplinaire de la LFP a décidé fermer « pour un match de l’espace réservé aux groupes Fanatics et Winners du stade Vélodrome », peut-on lire dans le communiqué du club. À noter que ce n’est pas la première fois que l’Olympique de Marseille est sanctionné par la Ligue professionnelle en raison des déboires de ses supporters. L’OM avait déjà été sanctionné suite aux violents incidents survenus à Nice et Angers en début de saison. Cette nouvelle amende infligée au club phocéen met clairement en cause l’attitude des supporters marseillais. Ces derniers sont également interdits de déplacement à Saint-Étienne pour le choc ASSE-OM.