OM Mercato : Révélation de taille sur la succession d’Alvaro

Publié par Ange A. le 31 mars 2022 à 08:39

L’avenir d’Alvaro Gonzalez va s’écrire loin de Marseille. La direction de l’ OM a pris une décision concernant sa succession.

Départ inéluctable d’Alvaro Gonzalez de l’ OM

Retourné en Espagne depuis une dizaine de jours, la date du retour d’Alvaro Gonzalez à Marseille reste une inconnue. Son retour à l’Olympique de Marseille serait même davantage hypothétique au vu de sa situation. Le défenseur espagnol n’entre plus dans les plans de jeu de Jorge Sampaoli. Le coach de l’ OM n’a plus fait appel à ses services depuis le 17 février. Il n’a disputé que 11 rencontres (815 minutes) cette saison. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato d’hiver, Alvaro ne devrait pas aller au bout de son contrat qui expire en 2024. La tendance serait même à la résiliation de son contrat comme l’indique RMC Sport.

Le successeur d’Alvaro Gonzalez attendu cet été

Alors qu’un départ d’Alvaro Gonzalez de Marseille semble imminent, un nouveau défenseur est attendu au club phocéen. En fin de contrat au Spartak Moscou, Samuel Gigot aurait déjà conclu un accord avec l’Olympique de Marseille. Avec le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, la FIFA a ouvert une fenêtre de transferts spéciale pour le recrutement des joueurs évoluant en Europe de l’Est. Si une arrivée de Gigot était évoquée d’ici le 7 avril, date de clôture de ce mercato inédit, L’Équipe vient de faire le point sur ce dossier.

Le quotidien sportif assure que le défenseur central ne va rejoindre l’ OM que cet été comme convenu. Son club reste en compétition et il est l’un des maillons essentiels de son entraîneur. Il a disputé 28 matchs cette saison, tous en tant que titulaire, pour un but et une offrande. Le journal national indique également que Marseille ne voudrait pas perturber l’équilibre du vestiaire en cette fin de saison avec une nouvelle signature. Raison pour laquelle le board olympien opte pour cette arrivée une fois la saison terminée.