OM Mercato : Kamara s’éloigne, l’Atlético active un plan B au LOSC

L’Atlético Madrid ambitionne de recruter gratuitement Boubacar Kamara de l’ OM. Mais en cas d’échec, le club madrilène a une solution de repli au LOSC.

Le chrono tourne, les jours passent, et Boubacar Kamara se rapproche de plus en plus d’un départ de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain polyvalent de l' OM sera libre de tout contrat en juin prochain. Malgré les différentes offres formulées par sa direction, il refuse toujours de prolonger son bail. Il devrait donc s’en aller gratuitement à l’issue de la saison en cours. Une aubaine que l’Atlético Madrid ne compte pas laisser filer.

Le club madrilène aurait fait du Minot marseillais l’une de ses cibles préférentielles pour compenser le départ d’Hector Herrera. Des négociations entre les deux parties auraient même déjà débuté en vue de sa signature. L’Atlético Madrid serait très confiant pour le transfert de Boubacar Kamara. Mais jusqu’ici, aucun accord n’a été signé entre les deux parties et un plan B de qualité vient d’être activé.

Xeka visé par l’Atlético Madrid

D’après les informations de Caliciomercato, qui en parle longuement dans son édition du jour, l’Atlético Madrid a fait de Xeka sa priorité en cas d'échec dans le dossier Boubacar Kamara. Et ce n’est pas vraiment une surprise, car la signature du crack marseillais s’annonce très compliquée en raison de la forte concurrence de l’AS Rome, Manchester United, Newcastle et West Ham présente sur le dossier.

Face à cette situation, les Colchoneros, qui prospectent régulièrement en Ligue 1, ont donc décidé de se rabattre sur le Lillois. À l’instar de Boubacar Kamara, Xeka présente aussi une situation contractuelle très avantageuse. Le milieu de terrain portugais sera libre de tout contrat en juin prochain avec le LOSC. Reste à savoir si l’Atlético Madrid passera à l’action pour sa signature. Tout dépendra de l’issue des négociations pour le crack marseillais.