Bordeaux : Guion attend un renfort de poids chez les Girondins

Bordeaux est en course dans le sprint final pour le maintien en Ligue 1. David Guion espère récupérer Jimmy Briand pour les matches restants.

Lanterne rouge de Ligue 1, Bordeaux lutte pour se maintenir dans l’élite. Il reste encore 9 matches aux Girondins pour tenter de se sauver de la relégation en Ligue 2. Ce samedi, le FCGB affronte le champion de France, le LOSC. Une rencontre que l’équipe de David Guion doit forcément gagner pour amorcer sa remontée au classement et espérer se maintenir d’ici le 21 mai, date de la dernière journée du championnat. Mais l’entraîneur de Bordeaux ne peut pas compter sur Jimmy Briand, dont l’expérience et la qualité technique auraient apporté un plus aux Girondins. « J’ai une petite gêne qui m'empêche de jouer. C'est frustrant et dur, car ça fait bientôt trois mois. Je ne peux pas aider, c'est terrible. J'essaye de garder la bonne humeur pour motiver l'équipe », a confirmé le capitaine bordelais en conférence de presse.

Tout en regrettant l’indisponibilité de l’attaquant de 36 ans, David Guion espère le récupérer pour la suite de la Ligue 1, après la 30e journée. « J’attends vraiment avec impatience le retour de Jimmy Briand dans le groupe, parce que c’est un élément fédérateur, et je compte vraiment m’appuyer sur lui, sur son état d’esprit. […] C’est un joueur qui peut nous aider dans notre opération maintien », a-t-il confié face aux journalistes.

L'attaquant du FCGB blessé et absent depuis le 2 janvier

L’avant-centre des Marine en Blanc a été touché au mollet droit, le 2 janvier, lors d’un contact avec Ronael Pierre-Gabriel. C'était lors du 16e de finale de la coupe de France contre le Stade Brestois (3-0) au stade Francis-Le Blé. Pendant la trêve internationale, Briand est revenu à l’entrainement, mais a malheureusement rechuté, ce qui l’a contraint à reporter son retour. Avant d’être stoppé en janvier, l'ancien joueur du SRFC avait fait 12 apparitions en Ligue 1 pour 2 buts marqués et une passe décisive délivrée.