OM Mercato : C’est confirmé, un départ imminent à Marseille !

À quelques jours du choc ASSE-OM, Jorge Sampaoli était très attendu en conférence de presse ce jeudi. L’Argentin a confirmé un départ imminent à Marseille.

La tension est palpable à l’ Olympique de Marseille entre Alvaro Gonzalez et ses dirigeants. Depuis sa prise de parole musclée dans la presse espagnole, le défenseur central n’est plus en odeur de sainteté à l’ OM. Les dirigeants marseillais souhaitent se débarrasser de lui le plus rapidement possible. Le président Pablo Longoria et ses équipes auraient déjà entamé des négociations avec les représentants d’Alvaro Gonzalez en vue de résilier son contrat, qui expire en juin 2024.

Si pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties, il y a peu de chance que le défenseur central termine la saison à l’ OM. Présent en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli a confirmé cette tendance en évoquant son départ en Espagne. « Alvaro est en Espagne suite à un accord avec le club. Il sera difficile de voir la suite. On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons. Il faut être réaliste. Il y a des blessures, mais la situation n'est pas très claire non plus », a déclaré le coach marseillais dans des propos rapportés par La Provence.

Alvaro Gonzalez devra se trouver un nouveau club

Parti en Espagne depuis deux semaines, avec l’accord du club, Alvaro Gonzalez sait qu’il n’est plus désiré à l’ OM. Jorge Sampaoli ne compte pas sur lui pour la suite de la saison et ne semble pas prêt à réviser son jugement. Le défenseur espagnol devra alors se trouver une nouvelle porte de sortie. Car sa mise à l’écart ne déplaît pas au coach argentin, qui espère conserver une atmosphère apaisée au sein de son vestiaire. Reste désormais à savoir qui sera son remplaçant en cas de rupture de contrat.

Pour l’heure, l’ OM possède trois défenseurs centraux : William Saliba, Luan Peres et Duje Caleta-Car.Leonardo Balerdi, opéré de l'épaule gauche, est forfait pour le reste de la saison. Tandis que Samuel Gigot, recruté lors du dernier mercato hivernal, devrait terminer la saison au Spartak Moscou. Jorge Sampaoli devra donc attendre l’été prochain pour trouver son remplaçant.